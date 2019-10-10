Елена Голомарева встретилась с Анной Котовой
Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Елена ГОЛОМАРЕВА провела рабочую встречу с участием Анны КОТОВОЙ, заместителем руководителя Федерального Агентства по делам Национальностей РФ.
В ходе встречи были обсуждены законопроекты, касающиеся интересов коренных народов России. Стороны обсудили вопросы порядка возмещения убытков, КМНС, возникающих в результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных народов РФ от хозяйственной деятельности организаций. Анна Викторовна высказалась, что порядок и методика определения ущерба КМНС — это вопрос дальнейшего обсуждения; что единая методика определения невозможна в силу разной специфики регионов, и что некоторые вопросы должны решать сами регионы.
Что касается вопроса учета лиц КМНС, «следует отметить уникальный опыт Ямала. Отдельные его элементы заимствованы нами при проектировании федеральной системы учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам» – сообщила Анна Котова
Коренные жители обеспокоены, что лица, относящиеся к коренным малочисленным народам и проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, не ведущие традиционный образ жизни (медработники, учителя, другие работники бюджетной и иных сфер), а также не проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, но выезжающие в период сезона для осуществления традиционной хозяйственной деятельности, возможно, будут лишены права отнесения их к коренным малочисленным народам.
Чтобы разрешить эту обеспокоенность по итогам встречи Анна Котова поддержала выработанное совместное предложение парламента Якутии и Галины Данчиковой, депутата Госдумы, которое будет внесено в ГД в виде поправки. Было решено усилить сотрудничество с ФАДН в части разработки новых законопроектов при непосредственном участии региона.
«Россия – это огромная многонациональная страна, и при разработке нормативных документов, необходимо обязательно учитывать специфику регионов и аккуратно подходить к этим вопросам, чтобы не возник вопрос разночтения и тем самым ухудшить положение коренных жителей. Я благодарна Федеральному агентству по делам национальностей и лично Анне Викторовне за тот вклад и ту огромную проведенную работу, которым она способствовала. Мы договорились, что в дальнейшем будем тесно взаимодействовать во благо людей и защиты их интересов», — прокомментировала Елена Голомарева.
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