23.06.2020
17:57
80
Политика
Елена Голомарева разместила видео
Региональный координатор проекта “Историческая память” партии “Единая Россия”, руководитель региональной общественной приемной Дмитрий Медведева, народный депутат Ил Тумэн Елена Голомарева разместила на своем Instagram видео в поддержку поправок в Конституцию.
“Голосуем за стабильную, сильную Россию! За мир и процветание! За повышение благосостояния граждан, за великую историю Российской державы!” – написала Елена Голомарева.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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