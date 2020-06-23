Елена Голомарева разместила видео

“Голосуем за стабильную, сильную Россию! За мир и процветание! За повышение благосостояния граждан, за великую историю Российской державы!” – написала Елена Голомарева.

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