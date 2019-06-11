Елена Голомарева: Президент дал наказ работать ради блага россиян

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Под таким девизом в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА прошел «круглый стол» на тему: «Обсуждение наиболее острых проблем в сфере индивидуального жилищного строительства и пути их решения» с участием председателя Якутской городской Думы Альберта СЕМЕНОВА.

На «круглом столе» обсудили наиболее острые проблемы в сфере индивидуального жилищного строительства, были затронуты вопросы зон застройки, самовольных построек на землях индивидуально-жилищного строительства. Елена ГОЛОМАРЕВА сообщила, что каждый день граждане обращаются в приемную — они отстаивают свои права не по одиночке, а группами.

Только за май поступило шесть коллективных обращений. С изложением сути проблемы выступил Лаврентий МАТВЕЕВ, юрист товарищества собственников недвижимости «Айхал». Члены ТСН «Айхал» своими силами организовали поселок в мкр. Марха, провели за свой счет электричество и газ, построили мост, сделали дороги и подъездные пути. Но и такие общественно активные люди столкнулись с бюрократической машиной.

Согласно утвержденного мэрией Якутска проекта планировки и межевания земельного участка на территории ТСН «Айхал» было предусмотрено строительство детского сада на 100 мест. Жители (38 обращений) до сих пор не могут перевести свои земли в зону индивидуального жилищного строительства, не могут получить ипотечные кредиты в целях строительства частных домов, на обращения получили отписки и отказ.

Лаврентий Матвеев напомнил собравшимся, что «чиновник должен работать на людей и ради людей». Нюргун ПАХОМОВ, заместитель руководителя Департамента градостроительства, согласился с представителями ТСН «Айхал». На последнем протокольном мероприятии в администрации города был затронут вопрос строительства детского сада, строительства нового моста, продления маршрутного автобуса и присвоения названий улицам. Все  эти вопросы рассматриваются и будут рассмотрены положительно, какие либо препятствия для решения этого вопроса отсутствуют, подчеркнули стороны, по вопросу изменения зоны стороны решили создать рабочую комиссию, с участием профильных специалистов Администрации города для дальнейшего решения вопроса по переводу территории ТСН «Айхал» из одной зоны в другую.

Пользуясь случаем, актив ТСН «Айхал» пригласил на праздник «Добрососедства» 16 июня 2019 г. в 12:00 всех приглашенных и участников «круглого стола».

Следующий вопрос касался микрорайона Птицефабрика, где граждане (37 обращений) еще до вступления закона о санитарных зонах, приобрели земельные участки у ГУП «Птицефабрика» и не смогли их оформить в собственность. Все эти годы подача тепла в дом жителей СОТ «Олеся» (представитель Иван СМИРНОВ) осуществлялась АО «Теплоэнергия» по гарантийным письмам. Со слов жителей в этом году поставщик отказался обслуживать эти дома.

Затем был затронут вопрос санитарной зоны Хатасского свинокомплекса. Уже более 10 лет Татьяна ОРЛОВА — представитель инициативной группы от 35 семей — поднимает вопрос об изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории СХПК Хатасский (зона Сыраат) с зоны С-3 на зону С-2А — селькохозяйственного назначение (дачные хозяйства, садоводства, личных подсобных хозяйств, сайылыков, огородов и пр.)

Необходимо решить вопрос внесения изменений в нормативные правовые акты Якутской городской Думы от 25.12.2003 в части дополнения видов разрешенного использования огородничества. Решено вопрос передать в МКУ «Агентство земельных отношений».

За последние годы и в связи с ужесточением закона о долевом участии, мошенники из сферы строительства стали уходить в малоэтажное строительство. Государство не может контролировать строительство малоэтажных домов, на участках которых без всяких разрешительных документов, воздвигаются многоквартирные жилые дома. Это лишь вершина айсберга проблем: в данное время появляются компании-застройщики, которые предлагают строительство частных домов и те не исполняют свои обязательства по договору.

Бывают случаи, когда семьи приобретают земельный участок, оформляют ипотечный кредит и  привлекают материнский капитал на строительства дома. По сути вкладывая все свои свободные и заемные средства в будущее семьи, но остаются ни с чем из-за мошенничества строительных фирм-однодневок, каким-то образом аккредитованных в крупных банках. Между такими пострадавшими и обманутыми дольщиками нет принципиальной разницы кроме того, что у одних договор проходит госрегистрацию в Росреестре, а у других нет.

Итог один: семья остается без дома, платит ипотеку за несуществующий дом, остается без меры государственной поддержки в виде материнского капитала. Решение этой вопиющей проблемы лежит в сфере законодательства: необходимо провести профилактические работы и корректировать требования к застройщикам разного ранга.

Также были рассмотрены и другие вопросы по самостроям. Все обращения решено передать рабочей группе с участием мэрии и сотрудников Региональной общественной приемной, а также прикрепить для решения вышеперечисленных вопросов по 2 депутата Якутской городской думы к каждому объекту.

Елена Голомарева напомнила присутствующим, что президент России Владимир Путин 20 февраля 2019 г. в ходе послания Федеральному Собранию поставил ультиматум всем чиновникам, исходя из поставленных целей: все запланированное должно быть сделано. А если не можете, «лучше сразу уйти», период, когда цели на перспективу только устанавливались, прошел.

«С такими настроениями к снаряду лучше не подходить, людей к тому же не обманешь. Их мало интересует бюрократическая волокита. Для людей важно, что реально сделано, что улучшает жизнь их семей – не когда-нибудь, а сейчас!», — подчеркнул президент, обращаясь к политикам.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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