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Елена Голомарева:  Правильная  финансовая политика — основа работы Айсена Николаева

Что проделано Айсеном Николаевым для республики в целом и в первую очередь для жителей Заполярья, рассуждает руководитель Региональной общественной приемной «Единой России», народный депутат РС(Я) Елена Голомарева.

Один год работы пролетели у Главы Республики Саха (Якутия) как один месяц, члена Генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя Секретаря Якутского Регионального отделения Партии Айсена Николаева. За это время он для Севера  продвинул работу территории восьми районов Республики Саха (Якутии), которые вошли в Арктическую зону России указом президента РФ.

Ранее в состав Арктической зоны входили территории пяти районов Якутии: Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского. Указом президента в Арктическую зону вошли еще восемь районов: Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. Всего в Якутии 34 района (улуса), в том числе четыре национальных.

Так, в рамках нового указа жители Арктических районов  полностью освобождены от транспортного налога для физлиц, а также от имущественного и земельного налогов. В качестве основной мотивации для решения были сложные климатические и природные условия, в которых приходится проживать этой части населения, а также необходимость оказания ей различной поддержки со стороны государства.

Глава Якутии Айсен Николаев отменил постановление правительства республики № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)» от 25 июня 2018 года  и начал подготовку нового документа, касающегося совершенствования системы управления в бюджетной сфере, в которой будут учитываться в первую очередь, транспортная доступность, демографическая обстановка, возможность и риски альтернативных способов предоставления базовых социальных услуг посредством социальной защиты малообеспеченных слоев населения. Будут выработаны социальные и экономические критерии.

При поддержке Айсена Николаева на базе Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в РС(Я) функционирует Аналитический центр сбора, обработки и передачи информации для введения в базу данных обращения пострадавших граждан от недобросовестных или мошеннических действий застройщиков. Глава республики отметил, что в решении проблемы долгостроев регионам не справиться без поддержки федеральной власти, и внес предложение о включении Якутии в пилотный проект по решению вопросов обманутых дольщиков.

Благодаря поддержке главы были созданы НКО Квадрат и «Союз дольщиков, вкладчиков, пайщиков Якутии» для защиты прав обманутых граждан. Потому резко снизилась социальная напряженность. Глава Якутии за этот год побывал почти во всех арктических улусов. Приезжая на месте разговаривал с населением, так как с молодых лет знает проблемы северян. Его решения изменили кардинально не только арктические улусы, но и республику в целом. О его кадровых решениях будут слагать легенды. Вот так коротко сообщила нам по телефону руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в РС(Я) Елена Голомарева.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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