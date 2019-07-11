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Елена Голомарева: После писем от обманутых дольщиков в защиту застройщика в работу включилось УФАС

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Республике Саха(Якутия) прошло рабочее заседание рабочей межфракционной группы по защите прав обманутых участников долевого строительства с участием заместителя руководителя департамента внутренней политики Николая Бугаева и заместителя руководителя департамента самоуправления Владимира Аржакова.

Из сотни коллективных писем, которые поступают в приемную Медведева, Елена Голомарева обратила внимание на письменное обращение дольщиков Ленского района:

«Обращаются бывшие обманутые дольщики объекта жилищного строительства по улице Якутская 52, г. Ленск, застройщик ООО СК «Монолит», директор Татьяна Истомина (ранее объект принадлежал ООО «СеверТеплоСтрой Сервис», генеральный директор Шайдаев Шамсудин Ханжалович). Шайдаев, начав строительство в 2013 году, взял на себя обязательство по строительству дома перед бюджетниками города Ленска и не выполнил их. Объект должен был быть сдан еще в 2014 году.

Новый застройщик Истомина Т.Н., взяв на себя обязательства по замене застройщика в целях достройки нашего дома и исполнив их полностью, передала нам наши квартиры фактически по стоимости предыдущих плановых затрат, несмотря на все удорожания на момент ввода жилья в строй и принятия его УГСЖН по г. Ленску.

Однако сама осталась на грани банкротства. Со стороны администрации города Ленск и правительства обязательства перед застройщиком не выполнены в части восстановления затрат застройщика и получения прибыли. Мы стали свидетелями ее договоренностей с органами местной власти, Министерства строительства РС(Я), в тот период министр Кузакова В.А., по условиям ее входа вступления в процедуру «замены застройщика», где стороны, понимая острую необходимость решения вопроса обманутых дольщиков, говорили о необходимости учитывать материальные затраты и прибыль нового застройщика при достройке нашего объекта.

Мы хорошо понимаем роль личности директора ООО СК «Монолит» в решении нашего вопроса и со стороны активистов бывших обманутых дольщиков этого объекта просим Вас, Елена Христофоровна, вмешаться в ситуацию с ООО СК «Монолит». На сегодняшний день мы наблюдаем прессинг со стороны администрации города Ленска и заинтересованных лиц более крупной строительной организации на местном уровне в целях уничтожения ООО СК «Монолит» и выхода из строительного рынка в г. Ленске, грубо говоря, доведения ее до полного банкротства…».

И таких писем из Ленска было несколько в защиту застройщика обманутыми дольщиками.

С 2017 года за процессом развития этой ситуации исполнения обязательств, взятых на себя сторонами, наблюдала и сторона НКО Квадрат и лишь после передачи квартир обманутым дольщикам до наступления периода реализации обязательств мэрией города Ленск, прекратило «общественное наблюдение».

Поэтому на этот раз тема круглого стола стала о проблемах местных строительных компаний в связи созданием неравных конкурентных условий, при реализации программы « ветхое аварийное жилье, оптимизация управления и контроля в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг.».

Были приглашены застройщики ООО СК Монолит, ООО Строймонтаж 2002, ООО Якутпромстрой, ООО СК Просвещение, ООО ДСК, ООО Новая Якутия.

Первым выступающим был председатель НКО Квадрат Сергей Романов, который выступил с докладом «Обзор изменений законодательства о долевом строительстве с упором на защиту интересов обманутых дольщиков», а также вкратце рассказал о проведенной работе с обманутыми дольщиками. Затем дали слово застройщикам.

«То, каким образом пытается реализовать федеральный проект администрация г. Ленска, может привести к срыву выполнения федерального проекта и национального проекта. В резолюцию круглого стола: для предотвращения срыва национального проекта «Жилье и городская среда» в части Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Республике Саха (Якутия) принять к сведению информацию, изложенную ООО СК Монолит при необходимости направить обращения в органы исполнительной власти республики и правоохранительные органы, в том числе генеральную прокуратуру», — так эмоционально начала рассказывать историю своего объекта директор ООО СК Монолит Татьяна Истомина.

После выступления застройщиков начались обсуждения участников «круглого стола». Выслушали мнение из Москвы:

«Я считаю, что ситуация выглядит некрасиво, местная власть не выполняет свои обещания, кроме того начала оказывать давление на добросовестного застройщика, применяя административный ресурс и создавая не конкурентные условия путем задержания платежей на длительный срок. В стране есть установка на поддержание компаний малого и среднего бизнеса, ведь именно они наполняют местный бюджет налогами и создают рабочие места. От этого страдает и репутация руководства республики, которое большое внимание уделяет проблеме обманутых дольщиков и расселению аварийного жилья. Предлагаю направить обращения в надзорные органы для контроля за этой ситуацией и прекращения целенаправленного банкротства добросовестного застройщика», — прокомментировала ситуацию координатор инициативных групп дольщиков по Центральному федеральному округу и Якутии и общественного движения обманутых дольщиков России Наталья Булина, которая принимала участие по онлайн связи. Это стало хорошей традицией.

Начальник отдела по контролю ФЗ №44 УФАС Снежана Камалова сообщила, что руководство УФАС проведет проверку и возьмет на контроль все сведения представленные застройщиком ООО СК Монолит. Было принято предложение руководителя РИК ОНФ в РС(Я) Валерия Лютого о выезде в г.Ленск общественных организаций, ОНФ и координатора рабочей межфракционной группы для координации и налаживания общественного контроля путем создания рабочей группы для реализации Федеральной программы и консолидации всех общественных организаций. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Айталина Соловьева включила в резолюцию круглого стола применить межведомственной комиссии (председатель Бычков К.Е.) опыт регионов в наших министерствах.

«Именно государственный подход, работа над реализацией национального проекта совместно с общественными организациями сломает местечковое мышление и позволит уйти от по сути ручного управления в осуществлении федеральных проектов и общего улучшения благосостояния граждан. Поднимет авторитет власти в обществе. Неправильно, когда посредством прямых линий президенту России приходится решать проблемы детских садов, жилья, дворовых территорий или дорог уровня муниципалитетов.

 

Эти вопросы не уровня президента, а как раз глав городов и районов субъектов. Высокий формат сегодняшнего совещания позволяет не только обнажить существующие проблемы взаимодействия бизнеса и власти но и выработать подходы, а возможно и рычаги влияния на слом сложившейся ситуации», — отметила руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева Елена Голомарева.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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