Елена Голомарева: Памяти Арсентия Николаева

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева выразила глубокое соболезнование по поводу безвременного ухода из жизни народного депутата Ил Тумэн, Президента Ассоциации оленеводов РС(Я) Арсентия Прокопьевича Николаева.

Парламентарий поделилась своими воспоминаниями о своем соратнике и коллеге:

— Коварная болезнь вырвала из наших рядов яркого представителя эвенкийского народа, истинного патриота, настоящего борца за справедливость, за лучшую жизнь своих сородичей Арсентия Прокопьевича Николаева.

Арсентий Прокопьевич родился 19 июня 1958 года в селе Тяня Олекминского района Якутской АССР. Корни Арсентия Прокопьевича берут начало из древнего эвенкийского рода оленеводов-охотников Нанагир. Он с молоком матери впитал настоящую таежную жизнь оленеводов-кочевников. Возглавляя Ассоциацию оленеводов Республики Саха (Якутия), он пользовался непререкаемым авторитетом не только у оленеводов республики, но и других регионов. Не раз избирался членом Совета эвенкийского народа России.

Он был большим патриотом своей малой родины, до глубины души любил родную землю и старался делать всё для улучшения жизни своего народа. Арсентий Прокопьевич 22 года работал в должности главы муниципального образования «Тянский национальный наслег». Как компетентный, инициативный руководитель, душой болеющий за свое родное село, пользовался огромным авторитетом среди населения и трижды одержал убедительную победу на муниципальных выборах.

Работая главой наслега сумел построить теплую, доверительную атмосферу в наслеге. Немногословный, но умеющий доводить до конца все, за что брался, быстро завоевал доверие людей. Как человек, выросший в семье потомственных оленеводов, очень хорошо понимал проблемы быта кочевой семьи и сумел поднять отрасль оленеводства после многолетнего упадка. Арсентий Прокопьевич уделял большое внимание условиям труда и быта оленеводов, благодаря чему работники, проживающие на отдаленных участках были оснащены самым современным техническим оборудованием. Они имеют возможность пользоваться сотовой связью, радиосвязью, спутниковыми антеннами для приема телевизионных каналов, благодаря чему повысился престиж работы в оленеводстве. За последние годы существенно омолодился состав работающих в родовых общинах села Тяна, где в оленеводство пришли молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Арсентий Прокопьевич при этом делал все, чтобы оленеводы не замыкались в масштабах своего района и получали опыт работы и в других регионах. Тянские оленеводы сегодня тесно сотрудничают с оленеводами соседних регионов и раз в год выезжают в Забайкальский край и Амурскую область для обмена опытом и обновления племенного поголовья оленей. Благодаря такой системной работе, за последние годы численность оленей в хозяйствах Тяны выросло на 158,8 %.

Как мудрый человек он понимал, что будущее развитие села зависит от молодежи. Так в 2011 году в наслеге были построены два жилых дома по программе жилищного строительства для молодых семей. С 2014 года были введены еще три жилых дома по Федеральной целевой программе. Особое внимание Арсентий Прокопьевич уделял подготовке кадров, добивался выделения целевых мест в учебные заведения, поддерживал инициативных, перспективных молодых людей. Бывая в г. Якутске всегда интересовался учебой и бытом своих студентов. В 2008 году была разработана и утверждена целевая программа МО «Развитие кадров в муниципальной службе, приоритетных отраслях производства, социальной сфере муниципального образования «Тянский национальный наслег». Программа была полностью реализована. По инициативе Николаева А.П. молодежь села активно привлекается и к освоению рабочих специальностей, он сам хлопотал, чтобы затем они были трудоустроены в золотодобывающей отрасли в ООО «Нерюнгри-Металлик».

В период его работы главой наслега в наслеге не происходило увольнений в связи с ликвидацией или сокращением численности работников. За годы работы Николаева А.П. на посту главы наслега построены все объекты соцкультбыта и обеспечения жизнедеятельности поселения. Это — участковая больница, дом культуры, средняя школа, арочное здание дизельной электростанции, автозаправочная станция, телефонная цифровая станция, станция сотовой связи.

Арсентий Прокопьевич является победителем двух районных конкурсов «Лучший глава МО». За большой вклад в социально-экономическое развитие Тянского национального наслега и многолетнюю добросовестную работу Николаеву Арсентию Прокопьевичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я)», отличник муниципальной службы РС(Я), награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной Грамотой Главы РС (Я) .

Его уважали и ценили первые лица республики. Он был советником по вопросам коренных малочисленных народов у Штырова В.А. и Борисова Е.А..

Он никогда не был баловнем судьбы, были у него очень сложные моменты в жизни. Он был принципиальным и гордым сыном своего народа, и все удары судьбы переносил стойко и достойно. Так и хочется сказать — жил свободно и ушёл свободным…

Весь жизненный пусть Арсентия Прокопьевича – это достойный пример исполнения гражданского долга, преданности своему делу, своему народу и неутомимой общественной деятельности, ориентированной на развитие своей малой родины. У него было много планов, которые касались оленеводов и его земляков. Последняя наша встреча с ним была связана с разработкой проекта федерального закона «О северном домашнем оленеводстве в РФ». Уверена, что его планы воплотятся в реальные дела. Светлая память об Арсентии Прокопьевиче будет жить в сердцах народа.