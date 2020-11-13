13.11.2020
18:15
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Политика

Елена Голомарева отчиталась по проекту «Историческая память»

Сегодня, 13 ноября, на платформе ZOOM состоялось заседание председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, координатора партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Елены ГОЛОМАРЕВОЙ на тему «Открытый диалог: Партийные проекты. Их реализация».

По “Диктанту Победы ” в числе первых

“Наша республика очень патриотична, и если хорошо работать с населением, можно добиться больших результатов”, — сказала Елена Христофоровна.

По ее словам, на высоком уровне был проведен Диктант Победы — благодаря главам муниципальных образований, министерствам связи, образования и культуры. 

Напомним, что в Якутии Всероссийская акция «Диктант Победы» была проведена во всех муниципальных образованиях на 364 площадках, заняв шестое место в Российской Федерации и первое – в Дальневосточном федеральном округе. Это составило 4,1 % от общего количества площадок, действовавших в стране в день проведения Диктанта. 

Голубь мира, мультики и экстремальный десант

На заседании было упомянуто  об акции к 9 Мая  “Голубь Мира и Победы” – тогда во многих окнах появились бумажные голуби, о  лыжно-пешем экстремальном десанте Якутск-Тикси, который стартовал 14 марта,     республиканском едином тестировании “Якутия в годы ВОВ” (через Минобразования), конкурсе детских видеороликов, которые были очень хорошо приняты в других субьектах Федерации. Как так получилось, что наши дети умеют делать мультики? Потому что в нашей республике было сохранено дополнительное образование, а воспитание и обучение новым детей технологиям идет в правильном направлении. “И работу в этом направлении мы усилим”, — пообещала Елена Голомарева. 

Лучшие школьные музеи – в Якутии

Елена Голомарева рассказала о региональном конкурсе среди образовательных учреждений  республики «Лучший школьный краеведческий музей — 2020», который проводился в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». По итогам работы экспертной комиссии лучшей признана СОШ №26 г. ЯкутскаТакже «Лучшим сельским школьным музеем — 2020» признан Музей МБОУ Сыланской СОШ им. Г.П. Башарина  и «Краеведческий музей земледелия им. Е. Д. Макарова» Чурапчинского улуса РС (Я). Работы этих музеев на федеральном этапе удостоились призовых мест.

«Вернуть имя героя»

Был организован и проведен мониторинг состояния памятных исторических объектов, воинских мемориалов, памятных знаков. Соорганизатором выступил председатель РИК  Владимир Аммосов. В чем особенность данного мониторинга? В том, что муниципальные образования сами выявляли свои памятники различных уровней – муниципальных, региональных, а также федеральных (которые идут по линии Департамента охраны памятников). В  ходе мониторинга было выявлено, что жители Якутия очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной Войне – ведь на территории Якутии сохранились ущу послевоенные памятники, относящиеся к деревянному зодчеству. А завершились эти меропрития открытием в парке Победы памятника легендарному снайперу, герою якутского народа  Ивану Кульбертинову.

— Это было уникальное мероприятие, в котором было задействовано население всей Якутии. через общественную приемную Партии было собрано народных денег порядка полутора миллиона рублей. Первые начали мирнинцы – они вложили 50 млн.  

Это доказывает, что проект “Историческая память” очень интересен, и каждое событие, в котором участвуют простые люди, обостряет в них чувство ответственности и любви к малой родине, чувство патриотизма. 

В данный момент ведется серьезная  работа над тем, чтобы присвоить звание Герой Советского Союза нашим легендарным земляками – Кульбертинову, Протодьяконову, Захарову, Гуляеву и Петрову.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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