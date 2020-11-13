Елена Голомарева отчиталась по проекту «Историческая память»

Сегодня, 13 ноября, на платформе ZOOM состоялось заседание председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, координатора партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Елены ГОЛОМАРЕВОЙ на тему «Открытый диалог: Партийные проекты. Их реализация».

По “Диктанту Победы ” в числе первых

“Наша республика очень патриотична, и если хорошо работать с населением, можно добиться больших результатов”, — сказала Елена Христофоровна.

По ее словам, на высоком уровне был проведен Диктант Победы — благодаря главам муниципальных образований, министерствам связи, образования и культуры.

Напомним, что в Якутии Всероссийская акция «Диктант Победы» была проведена во всех муниципальных образованиях на 364 площадках, заняв шестое место в Российской Федерации и первое – в Дальневосточном федеральном округе. Это составило 4,1 % от общего количества площадок, действовавших в стране в день проведения Диктанта.

Голубь мира, мультики и экстремальный десант

На заседании было упомянуто об акции к 9 Мая “Голубь Мира и Победы” – тогда во многих окнах появились бумажные голуби, о лыжно-пешем экстремальном десанте Якутск-Тикси, который стартовал 14 марта, республиканском едином тестировании “Якутия в годы ВОВ” (через Минобразования), конкурсе детских видеороликов, которые были очень хорошо приняты в других субьектах Федерации. Как так получилось, что наши дети умеют делать мультики? Потому что в нашей республике было сохранено дополнительное образование, а воспитание и обучение новым детей технологиям идет в правильном направлении. “И работу в этом направлении мы усилим”, — пообещала Елена Голомарева.

Лучшие школьные музеи – в Якутии

Елена Голомарева рассказала о региональном конкурсе среди образовательных учреждений республики «Лучший школьный краеведческий музей — 2020», который проводился в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». По итогам работы экспертной комиссии лучшей признана СОШ №26 г. Якутска. Также «Лучшим сельским школьным музеем — 2020» признан Музей МБОУ Сыланской СОШ им. Г.П. Башарина и «Краеведческий музей земледелия им. Е. Д. Макарова» Чурапчинского улуса РС (Я). Работы этих музеев на федеральном этапе удостоились призовых мест.

«Вернуть имя героя»

Был организован и проведен мониторинг состояния памятных исторических объектов, воинских мемориалов, памятных знаков. Соорганизатором выступил председатель РИК Владимир Аммосов. В чем особенность данного мониторинга? В том, что муниципальные образования сами выявляли свои памятники различных уровней – муниципальных, региональных, а также федеральных (которые идут по линии Департамента охраны памятников). В ходе мониторинга было выявлено, что жители Якутия очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной Войне – ведь на территории Якутии сохранились ущу послевоенные памятники, относящиеся к деревянному зодчеству. А завершились эти меропрития открытием в парке Победы памятника легендарному снайперу, герою якутского народа Ивану Кульбертинову.

— Это было уникальное мероприятие, в котором было задействовано население всей Якутии. через общественную приемную Партии было собрано народных денег порядка полутора миллиона рублей. Первые начали мирнинцы – они вложили 50 млн.

Это доказывает, что проект “Историческая память” очень интересен, и каждое событие, в котором участвуют простые люди, обостряет в них чувство ответственности и любви к малой родине, чувство патриотизма.

В данный момент ведется серьезная работа над тем, чтобы присвоить звание Герой Советского Союза нашим легендарным земляками – Кульбертинову, Протодьяконову, Захарову, Гуляеву и Петрову.