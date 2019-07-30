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Елена Голомарева: Один шаг вперед, два шага назад

Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Республике Саха (Якутия) провела рабочее заседание Экспертной группы по защите прав участников долевого строительства Республики Саха (Якутия) при участии депутата ЯГД, заместителя Председателя Постоянной Комиссии по градостроительству и архитектуре IV созыва Якутской городской Думы Софрона Новгородова.

 Напомним, что это уже не первая встреча экспертной группы, созданная при участии Петра Гоголева – Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха(Якутия), куда вошли представители органов исполнительной и муниципальной власти, депутаты ГС (Ил Тумэн) РС(Я), депутаты Якутской городской думы, а также правоохранительные органы. Экспертной группой за время работы были внесены предложения в федеральное законодательства о расширении полномочий регионального фонда по проблемным объектам долевого строительства, разработана первичная документация и предложение по созданию регионального фонда. На этот раз экспертная группа обсудила вопросы законодательных предложений по поддержке лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Также были обсуждены пути решения вопросов следующих проблемных объектов: долгостроев по адресу ул.Лизы Чайкиной, 5, ул.Неустроева, 32 и ул.Короленко, 25. Участники экспертной группы обсудили текущие проблемы проблемных объектов.

На совещании присутствовали: Сергей Романов, председатель НКО «Квадрат», представители Союза дольщиков, пайщиков, вкладчиков РС(Я), а также лидеры инициативных групп проблемных объектов. По итогам совещания были приняты решения по возможности решения проблем пострадавших граждан с использованием механизмов комплексного развития территорий который ранее предложил Семен Сергеев – главный архитектор г. Якутска.

Нюргун Пахомов, и.о. начальника департамента градостроительства, дал свой комментарий касательно проблемы решения ситуации граждан, приобретших квартиры  по ул. Короленко 25, и до сих пор не прошедших процедуру ввода своего дома в связи с тем, что застройщик нарушил сроки предоставления документов. Он акцентировал внимание на необходимости правовых оснований для дальнейшей работы по оформлению разрешительных документов.

Александр Новолоков, начальник МКУ «ДЖО» предложил рассмотреть возможность решения проблем пострадавших граждан с использованием механизма соглашений по развитию территорий на ул. Лиза Чайкина 5 и Неустроева 32.

Наталья Чусовская, руководитель госстройжилнадзора, отметила, что администрация города отходит от раннее достигнутых на совещаниях в Минстрое РС(Я) договоренностей, что отодвигает ранее достигнутые решения на два шага назад. Экспертной группой  разработаны дорожные карты по проблемным объектам, и наша задача рассмотреть все варианты, обсудить, и принять верное решение, не противоречащее закону.

Члены экспертной группы рассмотрели вопросы граждан по проблемным объектам, и выработали единое мнение по дальнейшим действиям: было принято решение о включении в группу представителя правового департамента администрации г. Якутска для осуществления более эффективной работы.

Особо стоит отметить усилия Софрона Новгородова, депутата Якутской городской думы, который активно включился в работу, и в ближайшее время поставит вопрос о списании задолженности ЖСК «Строим вместе» в целях поддержки пострадавших граждан. По этому объекту уже создан специализированный застройщик (инвестор), который в ближайшее время предоставит предложения   по решению проблем пострадавших граждан

«Наша задача — это решение проблем пострадавших граждан, я рада что все участники совещания не только  учувствуют в работе экспертной группы на площадке региональной общественной приемной Медведева, но и активно предлагают и прорабатывают разные варианты пути решений. Нам всем необходимо объединить усилия, чтобы наши граждане в полной мере могли реализовать свои права и жить в своих квартирах. Только в спорах рождается истина» – прокомментировала Елена Голомарева, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Республике Саха (Якутия).

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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