Елена Голомарева: Иду на праймериз!

«Иду на праймериз, и рада тому, что я в команде профессионалов. В команде, которая готова взять на себя ответственность за будущее республики и страны», — сказала Елена Голомарева, народный депутат, руководитель Приемной партии «Единая Россия».

Регистрация кандидатов на электронное предварительное голосование для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва вышла на финишную прямую – завтра, 14 мая, последний день.

— Набравший наибольшее количество голосов выборщиков будет представлять Партию на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. Рада тому, что я в команде профессионалов. Галину Иннокентьевну Данчикову мы, оленекцы, знаем с детства, ещё в 70-е годы она молодым специалистом начала работу в отделе финансов райсовета. В 90-е лихие, когда разморожена была тепловая сеть половины посёлка, она была рядом с нами, помогала восстанавливать разрушенную тепловую сеть поселка. Будучи Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) вникала во все вопросы и решала с позиции человека, с позиции народосбережения. Мы отмечаем плодотворную работу в Государственной Думе РФ, законодательные инициативы Парламента Республики отстаивались в комитете по бюджету и финансам ГД РФ. В эти дни много интересного, хорошего узнаем о ней. Галина Иннокентьевна человек «трудяга», человек слова и дела!

В команде крепкое плечо Алиш Забид оглы Мамедова. Он служил в Тикси, женился в Якутии, он – настоящий якутянин, болеющий за каждого. О его человечности и уважении к старшим ходят легенды.

Радует, что с нами Иван Петрович Луцкан, перспективный руководитель своего времени. Рада за молодых – они пройдут настоящую школу политической борьбы. И все вместе, совместно с избирателями, будем составлять Программу Партии.

Справочно

Голомарева Елена Христофоровна

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Член партии, депутат законодательного собрания региона

Дата и место рождения: 21.03.1961 в г. Якутск Якутской АССР

Образование: Магаданский государственный педагогический институт (специализация –«Педагогика и методика начального обучения»), 1987 г.

Дальневосточная академия государственной службы (специализация – «Государственное и муниципальное управление»), 1997 г.

Место работы: Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я)

Должность: Председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики