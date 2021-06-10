Елена Голомарева: Художник, воспевающий Арктику

Народный депутат Елена Голомарева посетила персональную выставку заслуженного художника России, народного художника Якутии Юрия Спиридонова, которая открылась в Арт-галерее «Ургэл».

Ю.В. Спиридонов окончил в 1979 году художественно-графический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. С 1997 по 2000 год избран заместителем Правления Союза художников Якутии, с 2002 по 2017 был председателем Правления Союза художников Якутии.

С 1992 г. по 1994 г. Спиридонов Ю.В. – организатор и руководитель российской части международного проекта ЮНЕСКО «Арт-Арктика» («Искусство Арктики»), член Международного многонационального Оргкомитета выставки «Art from the Arctic», с 1993 г. директор художественной Арт-галереи «Ургэл» в г. Якутске.

С успехом прошли персональные выставки художника в г. Фербенкс, (США,1992), г. Рейкьявик (Исландия,1997), г. Кеми (Финляндия,1999), г. Неаполь (Италия,2009) и по республике, «Мой Север» (1987, 1989), «Образ Арктики» (1997,1998,2000,2002). В 2012 г. состоялась персональная выставка Ю.В. Спиридонова в Совете Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва.

Елена Голомарева поздравила художника с открытием выставки:

— Меня всегда восхищает творчество Юрия Васильевича. Его картины с какой то особой теплотой, любовью и искренностью открывают мир Арктики, ее могущественную и в то же время хрупкую и ранимую природу, ее людей — открытых, отважных тружеников Севера. Большую часть работ он посвятил природе и людям Арктики. Лейтмотивом его творчества являются люди севера, их душевное устремление, их заботы, их неравнодушие.

Он один из немногих художников, кто перед большим миром сумел раскрыть в живописи суровую красоту северной природы и быта коренного населения. За документальную точность и богатую образную систему, не зря его творчество называют «летописью Арктики».

Любовь к Родине, вознесенная в ранг искусства, рождена глубиной и мудростью Севера, его людьми, ощущением глобального мира и ведущей роли Арктики в сохранении природы. Это очень актуально, когда сегодня воздействие человека на окружающую среду принимает глобальные масштабы. Картины Юрия Спиридонова раскрывают глубокую философию человеческого бытия, что человек и природа неотделимы.

Картины художника помогают прикоснуться к неповторимой красоте родной природы, увидеть необычное в том, что привычно и буднично, дают возможность каждому развить в себе чувство сопричастности к родному краю, к отчему дому.

Они дают понять, что мир Арктики — окно в будущее. В этом сила творчества художника.