Елена Голомарева: Гражданский форум дал старт народной инициативе

Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с участием тренера Общественной палаты России Алексея Арбузова проведен «круглый стол». Обсуждалась тема обманутых дольщиков. Эксперт поделился опытом в проектной деятельности.

В Якутске прошел Гражданский форум – знаковое мероприятие для общественности и некоммерческих организаций. На площадке «Открытая власть» в рамках проекта «Народный правотворец» Алексей Арбузов рассказал, как работает грантовая система, какие потребности можно обеспечить участием в грантовых конкурсах. Были определены несколько направлений, по которым можно уже начинать работу.

Региональной приемной Якутии, как площадкой гражданских инициатив, совместно с общественными организациями ведутся работы по проблемам пострадавших граждан от действий недобросовестных застройщиков, созданию делового центра для инвалидов.

Каждый месяц в его стенах проводятся мероприятия. В частности, по вопросам развития рынка газомоторного топлива Якутии с целью перевода транспорта на дешевое и экологичное топливо в заречных и южных районах Якутии. Сейчас решается проблема строительства памятника Герою Советского Союза Ивану Кульбертинову, обсуждается создание этнопарка народов Якутии (национальной деревни), где будут открыты национальные подворья. Проект должен стать главной достопримечательностью столицы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«По результатам дискуссий для вовлечения и участия молодежи в разнообразных проектах, нами предложено создать платформу гражданских инициатив на базе интернет портала «Наша Якутия». Будет открыт раздел с обязательной рейтинговой системой проектов, а также будет поднят вопрос необходимости финансирования НКО по защите прав пострадавших лиц от действий недобросовестных застройщиков», – сказала Елена Голомарева.