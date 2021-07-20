Елена Березовская: Мы очень довольны квартирой!

Мы продолжаем получать слова благодарности от жильцов аварийных домов 130 квартала, которые с помощью нашей компании улучшили жилищные условия. Одна из них Елена Березовская.

Мы получили 2-комн. квартиру в доме 112 серии в 202 мкр. Нам первым показали эту квартиру, и мы не раздумывая согласились. Так как район нас устраивает, дом не старый, подъезд со свежим ремонтом, опять же центр города. Все рядом. Сейчас у нас в квартире идет полный ремонт, мы меняем трубы, окна, полы, двери, то есть хотим сделать квартиру своей мечты! Мы очень довольны квартирой! От имени своих родителей, нашего отца Юрия Николаевича Баракова, работающего водителем более 30 лет, выражаем сотрудникам “Сахатранснефтегаз” огромную благодарность! – сказала Елена.

Бараковы квартиру на Петра Алексеева, 63 получили в 1986 году. В последние годы в виду непригодности для жилья не могли там жить. Благо был свой частный дом, там и проживали. Ждали сноса аварийного дома, и только теперь смогли улучшить свое жилье. В новой квартире будет жить их дочь Елена со своей семьей.

Напомним, начиная с октября 2020 года ведется работа по переселению жильцов. В соответствии с договором от 22 сентября 2020 года, заключенным между администрацией г. Якутска и АО «Сахатранснефтегаз» по итогам проведенного аукциона на право застройки 130 квартала.

— Нами проводится большая работа по расселению жильцов четырех жилых многоквартирных домов, три из которых признаны аварийными. Всего в данных домах располагается 55 квартир. Отмечу, что мы со всеми хозяевами квартир нашли общий язык. В настоящее время 41 квартир улучшили жилищные условия, — сообщила начальник Имущественно-договорного отдела Наталья Петрова.