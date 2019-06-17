Электроснабжение Вилюйской группы районов восстановлено

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение Вилюйской группы районов Якутии, прерванное 16 июня в 12.35 технологическим нарушением на высоковольтной линии «Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

Для восстановления электроснабжения потребителей оперативно были введены в работу дизельные электростанции Верхневилюйская и Вилюйская, ограничения сняты.

В ходе осмотра линии, произведённого персоналом Нюрбинского и Верхневилюйского районов электросетей ЗЭС, обнаружен обрыв провода. Причиной предположительно стало воздействие стороннего автотранспорта. О произошедшем сообщено в полицию.

Энергетики провели аварийно-восстановительные работы. В 20.29 линия введена в работу. Обе ДЭС выведены в резерв.

Энергетики в очередной раз напоминают водителям автотранспорта: в охранных зонах ЛЭП запрещается совершать любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению, причинить вред жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.

Любые противоправные действия на территории охранной зоны влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.