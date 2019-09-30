Электроснабжение в якутских пригородах восстановлено

Специалисты Центральных электрических сетей ведут работы по восстановлению электроснабжения части потребителей в пригороде Якутска, прерванное по причине технологического нарушения. Сегодня, 30 сентября, в 14:56 произошло отключение трансформатора 1Т на ПС 110/35/10 кВ «Радиоцентр», в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей с. Тулагино, Кильдямцы, Сырдах, а также п. Жатай. Энергетики, незамедлительно выехавшие на место, приступили к восстановительным работам. В 15:48 часть потребителей была запитана, восстановительные работы продолжаются. Причины технологического нарушения устанавливаются.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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