Электроснабжение в Якутске восстановлено

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановил электроснабжение в нескольких кварталах города Якутска.

Сегодня, 3 июня, произошло технологическое нарушение в работе кабельной линии на ПС «Восточная».

Для проведения восстановительных работ в 10:28 специалисты сетевого предприятия произвели отключение четырех линий с подстанции, в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей города Якутска, а также объекты АО «Водоканал».

В 11:35 все линии были введены в работу, ограничений нет.

Специалисты выясняют причины технологического нарушения.

Ранее распространенная информация о том, что на линии произошло возгорание, не подтвердилась.