30.11.2020
17:10
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Происшествия

Электроснабжение в пригороде Якутска, нарушенное из-за ДТП, восстановлено

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) восстановили электроснабжение в пригороде г. Якутска, прерванное в результате дорожно-транспортного происшествия по Покровскому тракту. 

В воскресенье, 29 ноября, в 05:17 утра водитель автотранспортного средства совершил наезд на опору линии 10 кВ Агрошкола-1, в результате чего часть опоры упала на оборудование мачтовой трансформаторной подстанции.

Из-за неосторожных действий автолюбителя под ограничение электроснабжения попали потребители, проживающие на Покровском тракте и в с. Пригородное, а также социальные-значимые объекты здравоохранения.

В 12:50 энергетики завершили срочные ремонтные работы и восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме.

Уважаемые якутяне! Призываем Вас неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения. Помните, что любые противоправные действия в охранных зонах могут стать причиной не только ограничений электроснабжения, но и пожаров, нанести вред жизни и здоровью людей, повредить имущество.

Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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