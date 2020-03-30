30.03.2020
12:07
178
Якутия
Электроснабжение в Хангаласском улусе будет восстановлено
В Хангаласском улусе Якутии произошло внеплановое отключение электричества.
По информации ЕДДС улуса, в районе внеплановое отключение электричества коснулось ряда населенных пунктов — от Техтюра до Тумула.
Причина отключения выясняется. В течение трех часов электроснабжение будет восстановлено.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-центр МР "Хангаласский улус".
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