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Электроснабжение поселка Усть-Нера восстановлено

19 июля энергетики Теплоэнергосервиса оперативно восстановили электроснабжение потребителей поселка Усть-Нера Оймяконского района Якутии, прерванное в результате повреждения опоры на линии ВЛ 6 кВ «Поселок». 

По информации заместителя генерального директора — главного инженера Теплоэнергосервис Виктора Иванова, линия ВЛ 6кВ «Поселок» на балансе компании не числится. Однако сразу после обнаружения повреждения, специалисты Теплоэнергосервиса оперативно провели необходимые ремонтные работы за счет компании, восстановив электроснабжение поселка.

Напомним, 19.07.2019 г. часть жителей поселка Усть-Нера Оймяконского района Якутии остались без электричества в результате технологических нарушений на опоре на линии ВЛ 6 кВ «Поселок». Усть-Нера — поселок городского типа на востоке Якутии. Административный центр и самый крупный населенный пункт Оймяконского района. Население, по данным за 2018 год, составляет 5173 человек.

Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»
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