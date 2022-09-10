Электроснабжение большей части заявителей восстановлено: работы продолжаются

Поступило 392 заявки от потребителей, из них отработано 345. В настоящий момент по оставшимся заявкам в работе имеются 48 дефектов.

В работе задействовано 12 бригад энергетиков в составе 52 человека.

Восстановительные работы ведутся в районе областной больницы и Я. Потапова, где бригады устраняют обрыв провода. На Сергеляхском шоссе 4, 6, 7, 8, 9, 10 км производится поиск и устранение неисправности, ремонт опоры и устранение обрывов. В районе авиагруппы и улицы К. Цеткин устраняют обрыв провода. На Б. Марлинского проводится поиск и устранение короткого замыкания. На улице Молодежная в п. Марха производят пасынковку опоры ВЛ, на Набережной осматривают оборудование. На улице Миронова восстановили 2 упавшие опоры, электроснабжение потребителей восстановлено. На Кирсанова и Авиационной устранили короткое замыкание. На 8 опорах воздушных линий установлены пасынки.

«Среди неподключенных остаются жители частного сектора, которые проживают в различных СНТ, СОТ и ДСК, запитанные с линий классом напряжения 0,4 кВ. Все эти отключения локальны и разбросаны по разным частям города.

Многие из отключенных линий являются абонентскими и на балансе сетевого предприятия не состоят. В таком случае жителям необходимо обратиться к собственнику линии или председателю товарищества. В первую очередь бригады энергетиков устраняют технологические нарушения в сетевом хозяйстве энергокомпании. Доступ нашего персонала ко многим участкам затруднен, это и затягивает процесс восстановления электроснабжения. В связи с этим обращаемся с просьбой предоставить доступ к частным дворовым территориям и электроустановкам для того, чтобы бригады могли оперативно устранить дефекты и возобновить подачу электричества», — отметил главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь Шкурко.

В ночную смену останется работать 5 бригад.