Электросамокат стал причиной страшных травм

26 июня около половины четвертого утра на регулируемом перекрестке улиц Богдана Чижика и Кальвица в г.Якутске столкнулись автомашина Тойота Премио и электросамокат KUGOO M5. Управлял средством индивидуальной мобильности 19-летний молодой человек. В результате столкновения парень получил множественные травмы — оскольчатые переломы костей ног со смещением, ушибленные раны лица и головы, мягких тканей, он был госпитализирован в РБ №2. 24-хлетний автомобилист не пострадал. Оба в момент аварии были трезвы.

По факту ДТП проводится проверка.

До настоящего времени статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты Правилами дорожного движения не определен. По сути, они имеют статус… пешеходов. Между тем статистика в России пестрит случаями ДТП с участием этих средств передвижения. Средства индивидуальной мобильности – отнюдь не безобидные игрушки, как считают многие. Некоторые из них могут развивать скорость до 60 км в час.

Министерство транспорта России совместно с МВД разрабатывает комплексные изменения и дополнения в Правила дорожного движения. Ожидается, что уже осенью этого года эти изменения будут рассмотрены и приняты. Должно появиться понятие «средство индивидуальной мобильности», к которым отнесут весь электротранспорт. Предполагается, что электросамокатам, например, будет запрещено ездить по проезжей части со скоростью более 25 км/час. На тротуарах же они смогут двигаться только со скоростью пешехода. Движение по магистралям запретят. Возможно, что самокатам с высокой мощностью понадобятся регистрация в ГИБДД и наличие водительского удостоверения. Кататься можно будет только одному без пассажиров. Как и велосипедисту пользователю электросамоката будет нужен шлем, и световозвращающие элементы. Нельзя будет пользоваться СИМ в состоянии опьянения — за это нужно будет отвечать, появится ответственность и за совершение ДТП.