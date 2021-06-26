26.06.2021
13:23
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Происшествия

Электросамокат стал причиной страшных травм

26 июня  около половины четвертого утра  на регулируемом перекрестке улиц Богдана Чижика и  Кальвица в  г.Якутске столкнулись автомашина  Тойота Премио  и электросамокат KUGOO M5.  Управлял средством индивидуальной мобильности 19-летний молодой человек. В результате столкновения парень  получил множественные травмы — оскольчатые переломы костей ног  со смещением,  ушибленные  раны лица и головы, мягких тканей, он был госпитализирован в РБ №2. 24-хлетний автомобилист не пострадал. Оба в момент аварии были трезвы. 

По факту ДТП проводится проверка.

До настоящего времени статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты Правилами дорожного движения не определен. По сути, они имеют статус… пешеходов. Между тем статистика в России пестрит случаями ДТП с участием этих средств передвижения. Средства индивидуальной мобильности – отнюдь не безобидные игрушки, как считают многие. Некоторые из них могут развивать скорость до 60 км в час. 

Министерство транспорта России совместно с МВД разрабатывает комплексные изменения и дополнения в Правила дорожного движения. Ожидается, что уже осенью этого года эти изменения будут рассмотрены и приняты. Должно появиться понятие «средство индивидуальной мобильности», к которым отнесут весь электротранспорт. Предполагается, что электросамокатам, например, будет запрещено ездить по проезжей части со скоростью  более 25 км/час. На тротуарах же  они смогут двигаться только со скоростью пешехода. Движение по магистралям запретят. Возможно, что самокатам с высокой мощностью понадобятся регистрация в ГИБДД и наличие водительского удостоверения. Кататься можно будет только одному без пассажиров.  Как и велосипедисту пользователю электросамоката будет нужен шлем,  и световозвращающие элементы.  Нельзя будет пользоваться СИМ в состоянии опьянения — за это нужно будет отвечать, появится ответственность и за совершение ДТП.

                                    

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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