Электронные табло на остановках заработают в Якутске

Все электронные табло на остановках городских автобусов в Якутске будут запущены до конца недели. Об этом сообщил директор МУП ЯПАК Сергей Максимов на еженедельной общегородской планерке в понедельник, 14 октября.

На сегодня переподключены к системе и вновь работает 31 табло, оставшиеся 18 будут отремонтированы на этой неделе, сказал Максимов.

Напомним, компания ООО «Альфаранг» в июне 2019 года выиграла торги и заключила муниципальный контракт стоимостью 1,5 млн рублей на обслуживание электронных табло, которые извещают о прибытии маршрутных автобусов на остановки. Работы рассчитаны на шесть месяцев начиная с июля, однако, в течение почти трех месяцев табло не работали.

Подрядчик, «Альфаранг» и Центральная диспетчерская служба, организация, регулирующая движение автобусов в городе (подразделение ООО «СоюзАвто»), неоднократно высказывали друг другу взаимные претензии, но так и не смогли найти компромисса. ЦДС, как утверждал «Альфаранг», не предоставляла доступ к необходимой информации о движении автобусов. В свою очередь руководство ЦДС обвиняло подрядчика в неспособности организовать работу по обслуживанию информационных табло.

Заказчик работ — департамент имущественных и земельных отношений предпринимал попытки решить вопрос сотрудничества сторон, организовав встречу для обсуждения спорных вопросов, но безрезультатно.

15 августа мэрия Якутска направила «Альфарангу» уведомление о расторжении муниципального контракта.