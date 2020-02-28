Электронная жеребьёвка упорядочит выдачу разрешений на охоту — минэкологии

В республике всегда остро стоял вопрос распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых установлен лимит их добычи, ввиду их ограниченности. Особо острая проблемная ситуация при распределении разрешений всегда стояла в г. Якутске, где сконцентрировано наибольшее количество охотников-любителей. Ввиду этого формировались многодневные стихийные очереди, а в улусах стихийные жеребьевки.

Разработанная минэкологии РС(Я) совместно с мининноваций РС(Я) электронная очередь на получение разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов разрешил напряженную ситуацию в г. Якутске, но, в целом, по республике проблемная ситуация оставалась и без внесения изменений в законодательство не представлялось возможным изменить механизм распределения разрешений в республике.

В связи с этим, была создана рабочая группа по разработке предложений по внесению изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в составе депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), сотрудников министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), представителей Союза обществ охотников и рыболовов РС(Я) (Якутохотрыболовсоюз).

По результатам работы данной рабочей группы были сформированы предложения по внесению изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 1193-З N 1279-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и разработан проект Закона РС(Я) «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»», который после работ по поправкам окончательно принят во втором чтении 26 февраля 2020 года. Внесенные изменения существенно меняют весь механизм распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя. В части дикого северного оленя и соболя оставили прежний порядок, так как эти промысловые виды касаются интересов коренных малочисленных народов Севера.

В первую очередь изменен порядок распределения разрешений на добычу лимитируемых охотничьих ресурсов. Все квоты, выделяемых на общедоступные охотничьи угодья каждого муниципального района будут разделены на три части.

Первая часть 35 % квот будет распределена среди всех охотников республики, куда подать заявку и принять участие в общереспубликанской жеребьёвке сможет любой охотник из Якутии. Для участия в распределении разрешений способом жеребьевки с 1 апреля по 30 июня осуществляется сбор заявок, заявку охотник подает через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия), а если у него отсутствует учетная запись на портале госуслуг и не имеется доступа к сети интернет, то может подать заявку в территориальное подразделение минэкологии РС(Я).

С 1-го июля в течение двух рабочих дней формируется список претендентов, который размещается на портале госуслуг. После в присутствии комиссии из представителей минэкологии, мининоваций и общественной организации охотников и рыболовов проводится жеребьёвка с использованием электронного генератора случайных чисел.

После чего прошедшим жеребьёвку будут посланы официальные уведомления, получив которые претенденты подают заявление на получение разрешения в уполномоченные органы.

35% будет распределяться непосредственно в улусах, для местных жителей, где квоты будут распределяться также комиссионно с участием территориальных подразделений минэкологии РС(Я), местных администраций и общества охотников.

Остаются ещё 30% квот, которые распределяются во внеочередном порядке. В рамках предыдущего закона эти квоты распределяли между охотников добывших двух и более волков. Как показывала практика освоение квоты добычи до 30% по заявкам волчатников не доходило. В связи с этим, в соответствии с рекомендацией министерства природных ресурсов и экологии РФ, в данную категорию внесли лиц участвующих в мероприятиях по воспроизводству и сохранению охотничьих ресурсов. По сути, это люди, которые участвуют в различных учетных, биотехнических мероприятиях, работах по охране животного мира. Документы на них будут подаваться из районов и рассматриваться комиссией в минэкологии РС(Я). Надеемся что, это будет прекрасным стимулом для повышения уровня работ по воспроизводству и сохранению охотничьих ресурсов.