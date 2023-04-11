Электронная или бумажная? Выбираем квитанцию за электроэнергию

Всё больше потребителей «Якутскэнергосбыта» отказываются от получения бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов. По информации ПАО «ДЭК», количество якутян, уже подписанных на электронную квитанцию – 119 761 человек. Это почти половина всех лицевых счетов частных клиентов компании.

Содержание квитанций – одинаковое. Так в чем же разница и почему все больше потребителей выбирают электронный аналог?

Рассмотрим основные показатели для двух видов квитанций.

Сроки доставки. Бумажные квитанции доставляют через несколько дней после окончания расчетов — на печать и доставку нужно время. Электронные приходят сразу после начисления.

Доступность. Бумажный счет доступен только в почтовом ящике. Электронная — в любой точке мира с выходом в интернет.

Хранение. Бумажная квитанция в единственном экземпляре может затеряться среди бумаг, а дубликат можно получить только в офисе компании. Электронная хранится на электронной почте или любом другом удобном носителе. Украсть или уничтожить ее невозможно. При случайном удалении по заявке приходит дубликат.

Получение или подтверждение социальных льгот. Бумажная квитанция не нужна. Энергосбыт отправляет реестры в органы соцзащиты в электронном виде.

Экологичность. Печать квитанций каждый месяц – это расход бумаги, электроэнергии, топлива на их доставку. Электронная квитанция экономит природные ресурсы, это ваш вклад в сохранение природы.

Защита персональных данных. Вашу квитанцию могут вытащить из ящика и увидеть посторонние люди. Ваши данные защищены паролем и недоступны для посторонних

Оформление подписки на электронную квитанцию занимает несколько минут – нужно заполнить простую форму в разделе «Электронная_квитанция» на сайте ПАО «ДЭК» или в любом офисе компании. Если у вас возникли вопросы, можно задать их специалистам Контакт-центра по тел. 8-800-234-7777.