18.03.2020
16:45
37
Культура & Образование
Электронная библиотека — школьникам Якутии
Национальная библиотека РС(Я) в помощь дистанционному обучению предлагает учащимся и их родителям ресурсы электронной библиотеки в сегменте «ШКОЛА».
Вы можете читать онлайн не выходя из дома:
Классиков русской литературы
Зарубежную художественную литературу
И, конечно же, лучшие произведения якутской литературы
Книги, словари, справочники по предметам и многое другое вы можете найти, пройдя по ссылке https://school.e.nlrs.ru/student.
Мы готовы ответить на ваши вопросы по телефону по номеру 455-855.
Источник: Национальная библиотека РС(Я)
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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