Электронная библиотека — школьникам Якутии

Национальная библиотека РС(Я) в помощь дистанционному обучению предлагает учащимся и их родителям ресурсы электронной библиотеки в сегменте «ШКОЛА».

Вы можете читать онлайн не выходя из дома:

Классиков русской литературы

Зарубежную художественную литературу

И, конечно же, лучшие произведения якутской литературы

Книги, словари, справочники по предметам и многое другое вы можете найти, пройдя по ссылке https://school.e.nlrs.ru/student.

Мы готовы ответить на ваши вопросы по телефону по номеру 455-855.

