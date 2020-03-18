18.03.2020
16:45
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Культура & Образование

Электронная библиотека — школьникам Якутии

Национальная библиотека РС(Я) в помощь дистанционному обучению предлагает учащимся и их родителям ресурсы электронной библиотеки в сегменте «ШКОЛА».

Вы можете читать онлайн не выходя из дома:

Классиков русской литературы

Зарубежную художественную литературу 

И, конечно же, лучшие произведения якутской литературы

Книги, словари, справочники по предметам и многое другое вы можете найти, пройдя по ссылке https://school.e.nlrs.ru/student.

Мы готовы ответить на ваши вопросы по телефону по номеру 455-855.

Источник: Национальная библиотека РС(Я)
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+7 (999) 174-67-82
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