Электронная библиотека предлагает подборку про Егора Борисова

ЭБ: «Егор Борисов: По пути созидания и развития»

15 августа государственному и политическому деятелю РФ и РС (Я), доктору экономических наук Егору Афанасьевичу Борисову исполняется 65 лет. Электронная библиотека предлагает вашему вниманию тематическую подборку «Егор Борисов: По пути созидания и развития».

Коллекция имеет три раздела: первая включает труды Е.А. Борисова, во втором разделе представлены статьи Е.А. Борисова из книг и периодических изданий, а в третьем разделе собраны издания о его жизни и деятельности.

В коллекции можно также ознакомится с новым библиографическим указателем, изданным Национальной библиотекой РС (Я), который отражает основные этапы деятельности Егора Афанасьевича Борисова, начиная с апреля 2014 г. по июнь 2019 г. и содержит 4222 документов.



Егор Афанасьевич Борисов – российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации с 2018 года. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Доктор экономических наук.

Родился 15 августа 1954 года в селе Чурапча Чурапчинского района. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. 1991 год – заместитель министра сельского хозяйства республики, 1998 год – министр сельского хозяйства РС (Я). 2000 год – директор Якутского НИИ сельского хозяйства. В 2003-2010 годы – председатель Правительства Республики Саха (Якутия). В 2010-2018 годы – Глава Республики Саха (Якутия).

Награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Дружбы, Почётный железнодорожный строитель, Мастер связи, Почётный донор России, Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», Орден святого равноапостольного великого князя Владимира I степени.