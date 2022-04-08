Электромонтер ЦЭС Еримей Захаров отмечен призом конкурса лирической песни

Энергетики — люди увлеченные и талантливые. Например, электромонтер службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС ЦЭС Якутскэнерго Еримей Захаров любит петь. В эти дни Еримею присудили специальную награду «Дьиэрэй куолас» за сольное исполнение на республиканском конкурсе лирической песни «Сүрэхтэр кэпсэтэр кэмнэрэ» имени народного артиста Якутии Аркадия Алексеева. Призом стал теленок, который родился в этом году.

Еримей вырос в музыкальной семье, где отец и привил сыну любовь к музыке. Окончив Якутский сельскохозяйственный техникум по специальности «Ихтиология и рыболовство», он переквалифицировался в электрика-водителя, отучившись в профессиональном лицее №15 в Алтанском наслеге Амгинского улуса. В 2011 году устроился в Майинском РЭС по специальности. Через 6 лет перевелся в город Якутск в ЦРЭС ЦЭС.

Все это время наш коллега не переставал петь. Выступал на студенческих мероприятиях, смотрах художественной деятельности и корпоративных концертах. Состоит в составе Майинского народного хора имени Н. Н. Васильевой. В 2021 году ансамбль Центральных электрических сетей, где также поет Еримей, удостоился спецноминации главного инженера ПАО «РусГидро» за песню «Приглашаем в Якутию» в конкурсе хорового пения «Энергия голосов» (г. Москва).

Также в составе Майинского народного хора имени Н. Н. Васильевой энергетик стал лауреатом I степени республиканского онлайн фестиваля-конкурса, посвященного Году культурного наследия в стране и 100-летию образования Якутской АССР.

«Музыка для меня, как смысл жизни. Люблю исполнять лирические, душевные песни. Сам стихи и мелодии не сочиняю, но это не мешает мне чувствовать музыку и заниматься любимым делом», — поделился Еримей.

Поздравляем талантливого коллегу с замечательной наградой и желаем новых успешных выступлений!

http://yakutskenergo.ru/