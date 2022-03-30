Электрогазосварщик Сахатранснефтегаза обратился к Владимиру Путину

Электрогазосварщик строительно-монтажного управления «Сахатранснефтегаз» Николай Андросов шлет привет и поддержку верховному главнокомандующему вооружёнными силами России Владимиру Владимировичу Путину.

Напомним, что по словам генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Алексея Колодезникова, коллектив предприятия поддерживает проведение специальной военной операции на Украине и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он сообщал в своём телеграмм-канале https://t.me/kolodeznikov_alexey:

— Коллектив предприятия, понимают всю важность и необходимость специальной военной операции на Украине. У многих есть знакомые и друзья на Донбассе и потому позиция руководства России в отношении ЛДНР поддерживается коллективом. Также сотрудниками поддерживается социально-экономическая политика, проводимая руководством республики — они все свидетели масштабных социальных, строительных, инвестиционных и других проектов.





