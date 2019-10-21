Электроэнергию похитили почти на 87 млн рублей
Специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» за девять месяцев 2019 года выявили 1499 фактов неучтенного потребления электроэнергии. Общий объем незаконно использованного электричества составил 15,3 млн кВт/ч. Ущерб от действий нарушителей оценивается в 86,9 млн рублей. В досудебном порядке возмещено с учетом ранее составленных актов 55,5 млн рублей.
С января по сентябрь зафиксировано 288 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии юридическими лицами. Общая сумма по актам о нарушениях – 55,1 млн рублей. Потребители оплатили с учетом ранее составленных актов 33,4 млн рублей.
Наибольшее число нарушений приходится на бытовой сектор. С начала года контролеры Энергосбыта составили 1211 актов о неучтенном потреблении в отношении жителей республики на общую сумму 31,8 млн рублей. Нарушители компенсировали 22,1 млн рублей.
Порядка половины случаев нарушений со стороны граждан зарегистрировано в Якутске и Мирном. Так, с начала года в столице республики выявлен 571 случай неучтенного потребления электроэнергии физическими лицами, общий ущерб – 20,5 млн рублей (с учетом ранее составленных актов возмещено 12,0 млн рублей). В г. Мирном зарегистрирован 91 факт нарушения, общая сумма начислений по данным актам превысила 3,1 млн рублей (оплачено 2,4 млн рублей с учетом ранее составленных актов).
Законодательство устанавливает: нарушители обязаны оплатить незаконное потребление энергоресурса. Так, начисление по акту в отношении потребителей-граждан производится, исходя из мощности электрооборудования и его круглосуточной работы за период не более чем три месяца. Если невозможно определить мощность электрооборудования, то исходя из норматива, с применением повышающего коэффициента 10.
За хищение электроэнергии нарушители могут быть привлечены и к административной ответственности. Размер административного штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Хищение электричества может привести к снижению качества электроэнергии по всей линии, перепадам напряжения в сети. Из-за этого страдают все потребители: выходят из строя дорогостоящие бытовые электроприборы, усугубляется износ сетевого оборудования.
Более того, любое нарушение может повлечь за собой возникновение пожара или электротравму, что создает угрозу для жизни, здоровья и самого нарушителя, и окружающих людей.
Энергосбыт рекомендует сообщать о случаях несанкционированного потребления энергоресурса. Телефон доверия «Якутскэнерго»: 49-70-00, контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-2205, 498-498. Можно обращаться также в участки и отделения Энергосбыта по месту жительства.
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