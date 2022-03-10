Электрик из Якутии инвестировал мошенникам более 1 миллиона

В полицию Намского района обратился 51-летний местный житель. По словам заявителя, в популярном видеохостинге он увидел рекламу компании «Газпром-инвестиции», перешел по ссылке и заполнил анкету. После этого мошенники не заставили себя долго ждать, тут же ему с неизвестного номера позвонил мужчина и представился брокером. В ходе продолжительного общения злоумышленник предложил приобрести акции и криптовалюты и заработать быстрые деньги. Согласившись и желая приумножить свои сбережения, мужчина последовал инструкциям афериста. Он установил в телефоне программу «Skype», с помощью которого лжеброкер следил за всеми его действиями, внёс первые 15 тысяч рублей. В последующем мошенник, обещая высокую прибыль на фондовом рынке убедил мужчину оформить 3 кредита, дебетовую карту и перечислить на подконтрольные счета все деньги.

Таким образом, в течение месяца лжеброкер выманил у потерпевшего более 1 миллиона 48 тысяч рублей.

Уважаемые жители республики, не верьте рекламе различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских компаний! Мошенники действуют навязчиво, создают фейковые платформы инвестиционных компаний и, имитируя игру на фондовой бирже, обещая при этом быстрые деньги, похищают у граждан большие суммы, часто оставляя своих жертв в огромных долгах перед банками.