14.06.2021
00:10
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Коронавирус

Экстренный указ Ил Дархана

Меры по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлены до 25 июня 2021 года

Источник: Соцсети
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