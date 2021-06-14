Экстренный указ Ил Дархана

Меры по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлены до 25 июня 2021 года

Источник: Соцсети

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