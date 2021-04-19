Экстренные службы в Якутии наготове
Органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС находятся в режиме повышенной готовности на реагирование чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья. Вскрытие рек на территории Республики Саха (Якутия) ожидается на 1-3 суток раньше обычных сроков.
Вскрытие реки Лена в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 5-14 мая, в районе города Якутска 15-16 мая, у п. Сангар 19-21 мая, в устьевом участке реки в последних числах мая.
В течение второй декады мая вскроются реки Алдан, Вилюй и нижнее течение реки Амга. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая и начале июня.
«Формирование заторов льда будет определяться конкретными гидрометеорологическими условиями мая. В прошлом году, свою эффективность продемонстрировали ледоколы ПАО «ЛОРП». 26 апреля ледоколу «Капитан Бородкин» будет объявлено вооружение. Экипаж ледокола произведет подготовку к работе 1 мая и до 9 мая предстоит освободить 18 судов, стоящих на дальнем караване Жатайского затона, от ледовых чаш, и завести теплоходы в затон для безопасного отстоя во время ледохода», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС Росси по Республике Саха (Якутия).
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