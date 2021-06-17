Экстренное обращение Ил Дархана к якутянам

Уважаемые якутяне, дорогие сограждане!

Второе лето мы встречаем в противостоянии опасной инфекции, охватившей весь мир. Уже почти полтора года мы вместе со всей страной живём в режиме повышенной эпидемиологической готовности.

Я вижу и понимаю, насколько все устали от вынужденной изоляции и ограничений, устали от постоянной угрозы заражения. Понимаю, как тяжело и горько людям, подавленным страшными вестями о смерти родных и близких от коронавируса.

Болезнь пока не отступает. Уже почти два месяца число заболевших коронавирусной инфекцией в республике держится на уровне порядка 100 новых случаев каждый день. Лишь за последнюю неделю началось небольшое снижение.

К сожалению, эта волна заболеваемости отличается быстрым осложнением состояния больных, вплоть до летальных исходов, несмотря на все усилия врачей. С начала пандемии мы потеряли 729 наших сограждан. Нас, якутян, не так много, мы все связаны, знакомы друг с другом, и каждая трагедия отдаётся болью во всем нашем обществе.

Сейчас мы все должны предельно ясно осознать, что эти утраты для республики невосполнимы. Уходят наши аксакалы, вместе с ними уходят мудрость и опыт. Уходят наши земляки в расцвете сил – сиротеют и прерываются родовые, семейные ветви. Последствия перенесённого заболевания могут негативно сказаться на состоянии здоровья и сейчас, и в будущем, об этом сегодня говорят медики во всём мире. Понимая, сознавая такую опасность, мы все должны принять личную ответственность за сохранение нации, за будущее своих детей.

Дорогие земляки!

Я далёк от нагнетания необоснованных страхов. Я верю в ответственность и разумность наших людей. Якутянам всегда было свойственно бережное отношение к своей семье, к своим близким, родителям, детям. И сейчас наступил такой момент, когда каждый из нас должен сделать выбор в пользу безопасности родителей и детей, своей семьи. Сделать выбор в пользу вакцинации от коронавируса!

Уже месяц с 16 мая у нас идёт массовая вакцинация. Созданы все условия, чтобы жители республики могли без всяких препятствий получить прививку. Каждому, кто пришёл на пункты вакцинации, медики готовы сделать рекомендацию к получению прививки с учётом состояния здоровья. Или дать медицинский отвод, если есть противопоказания.

В эти дни во многих регионах страны, где идёт взрывной рост заболеваемости, принимаются решения об обязательной вакцинации работников торговли, сферы услуг, транспорта, социального обслуживания и других отраслей. Эти решения подтверждают правильность нашего курса на массовую вакцинацию.

Большинство якутян понимают важность иммунизации. На сегодня почти 190 тысяч человек получили первый компонент вакцины в республике. Это почти 20% всех жителей Якутии, мы находимся на пятом месте в стране по темпам вакцинации.

Но до достижения коллективного иммунитета мы всё ещё далеки. Очень важно понимать, что всеобщий заслон болезни будет поставлен только при быстрой полной вакцинации большого числа людей. Другого способа отвести угрозу от себя, от своих родных просто не существует.

Сегодня, когда у нас есть реальная возможность вместе победить коронавирус, занимать позицию «моя хата с краю», «от меня ничего не зависит» – это не по-человечески. Каждый, кто может, но не считает нужным вакцинироваться, должен отдавать себе отчёт, что он становится оружием для дальнейшего распространения вируса. И это оружие может в любой момент выстрелить в самых близких и дорогих людей.

На меня часто выходят жители республики, у которых родные, коллеги в считанные дни погибли от коронавируса или сейчас находятся на грани жизни и смерти. Они разбиты, растеряны и горько жалеют о том, что их близкие не успели!

Не успели вакцинироваться, поверив домыслам из ватсапа и непроверенной информации. Что может быть тяжелее мысли, что родной человек был бы сейчас жив, получи он вовремя вакцину. Тем более, что мы все много раз в своей жизни прививались от самых разных болезней, доверяя нашей отечественной науке, доверяя нашей медицине.

Считаю, что решение сделать прививку, это не только готовность к медицинской процедуре. Это проявление ответственности, проявление человечности. И я считаю справедливым поддерживать ответственных людей различными преференциями. Предложений немало, в том числе от бизнеса, от предпринимателей. Они, как никто другой, заинтересованы в скорейшем возвращении к нормальной жизни, без всяких ограничений.

Я сегодня поручаю Правительству республики, главам муниципальных образований в недельный срок проработать и принять дополнительные меры поощрения для тех, кто получил вакцину. Это могут быть различные лотереи и розыгрыши ценных призов, льготы на коммунальные и транспортные услуги, или на посещение театров, кино, спортзалов и другие преференции.

Конечно, при этом, я больше всего верю в здравый смысл наших людей. Верю, что вы примете правильное решение перед лицом всеобщей угрозы.

Надеяться, что пандемия закончится сама по себе, прятать голову в песок и думать, что всё пройдёт мимо меня – это очень рискованно и опасно! Такая позиция надолго отодвинет победу над инфекцией, потому что эта победа может быть только общей, только коллективной.

Я призываю каждого из вас, дорогие друзья, получить вакцину, защитить здоровье и своё, и родных и близких! Все вместе мы преодолеем вирус, как можно скорее вернёмся к своей обычной, свободной, безопасной жизни.

Дорогие сограждане, якутяне!

Любые сложности, которые есть в нашей жизни, можно преодолеть вместе, одной большой семьёй, поддерживая друг друга. Мы все живём в любимой республике, нас объединяет наша Родина, забота о настоящем и будущем своего народа. В эти прекрасные летние дни я желаю всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и веры в лучшее!

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