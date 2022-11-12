Экстремальный сенокос «Куhунну куулэй» на озере Сайсары

Арктический государственный агротехнологический университет Якутии провел соревнования по ручному сенокосу «Куhунну куулэй». Несмотря на -20 градусный мороз, 42 представителя университета попробовали себя в традиционном кошении камыша на озере Сайсары. Как отмечают сами участники, подобные конкурсы возрождают национальные традиции, прививают молодежи навыки ручного труда, сообщает корреспондент ЯСИА.

В соревновании приняло участие семь команд, состоящие по шесть человек из каждого подразделения АГАТУ. Приехали в Якутск и представители Октемского филиала. «Хотим разработать варианты утилизации камыша, ведь он пожароопасен. Так как он экологически чистый, его можно применить в сельском хозяйстве, например, в качестве подстилки для скота», — сказал заведующий кафедрой инженерного факультета АГАТУ, организатор соревнования Юрий Дондоков.

По словам президента Ассоциации кузнецов и металлургов Якутии, доцента Автодорожного факультета СВФУ имени М. К. Аммосова Николая Бурцева раньше предки, кроме сена, заготавливали также камыш, из которого создавали традиционные изделия. «Якутия всегда была в большей степени аграрным регионом. Наш народ косит сено, разводит скот и многое другое. Как раз АГАТУ вместе с ребятами очень хорошо показывают наш традиционный уклад жизни. Это здорово стимулирует интерес молодежи», — сказал Николай Бурцев.

Участники состязания должны были скосить камыши на площади 0.2 гектара на каждую команду в течение двух часов. «Это традиции наших предков, которые мы не должны забывать и их необходимо сохранять, передавать будущим поколениям. Мы должны уважать ручной труд, показывать пример молодежи. Ведь сейчас многие ребята постоянно сидят дома в гаджетах, проводят мало времени на улице», — отметил студент инженерного факультета Максим Петров.

Абсолютным чемпионом по решению жюри стала команда факультета лесного комплекса и землеустройства. Второе место у факультета ветеринарной медицины. Третье место завоевала первая команда исторического факультета. Всем командам вручили сертификаты и денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составил 84 тысячи рублей.