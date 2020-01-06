Экстремальный марафон в 40-градусные морозы прошел в Якутии

Около 30 спортсменов и любителей бега приняли участие на втором Международном экстремальном марафонском забеге «Полюс Холода». Маршрут составил 42 км 195 метра от Оймякона до Томтора. Бегуны преодолевали дистанцию при температуре минус — 45 °С. ЯСИА выяснило имена победителей.

Пробег был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметили организаторы, пропаганда героических поступков, а также знаменательных исторических дат в истории России и Якутии «направлена на воспитание гордости за ратные и трудовые подвиги».

Также марафон призван способствовать популяризации бега на длинные дистанции как одного из эффективных средств укрепления здоровья, привлечение молодежи к занятиям стайерским, марафонским бегом.

Первое место среди мужчин от 18 до 39 лет занял многократный чемпион и призер республиканских соревнований по легкой атлетике Василий ЛУКИН, пробежавший марафон за три часа 32 минуты и четыре секунды. Представлял Чурапчинский район и бежал под номером 200. Бегом занимается с 2000 года.

В мужском забеге от 40 до 49 лет первым стал представитель Вилюйского района Гаврил ФИЛЛИПОВ. Участник клуба «Северные волки» бежал под номером 21 и осилил дистанцию за четыре часа 21 минуту и 12 секунд.

Среди мужчин от 50 до 59 лет с результатом три часа 51 минута и 59 секунд, победителем стал Илья ПЕСТРЕВ. Представитель Амгинского района, член спортивного клуба «Трудовой фронт»бежал под номером 27.

Среди женщин в возрастной категории от 18 до 39 первой стала Александра МИТИНА. Победительница и призер республиканских соревнований представляет Таттинский улус республики. Дистанцию одолела за четыре часа 33 минуты и 43 секунды.

Представительница Амгинский улуса Анастасия СТЕПАНОВА стала первой в возрастной категории от 40 до 49. Неоднократный призер по марафонскому бегу, призер горного бега в Киргизии на дистанции 10 километров одолела дистанцию за четыре часа 59 минут и семь секунд.

Как сообщила ЯСИА председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Саргылана НЕУСТРОЕВА, температура воздуха к началу старта в поселке Оймякон составила минус -41 °С, к финишу в поселке Томтор – 45 °С. Всего в забеге приняли участие 28 спортсменов.