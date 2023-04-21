Экстремальные снегозапасы в бассейне Лены, Алдана, Амги и Вилюя: ждем затоплений?

Снегозапасы от 120 до 200% месячной нормы на 20 апреля наблюдаются в бассейне Лены, в среднем и нижнем течении Алдана, в нижнем течении рек Амги и Вилюй, сообщает ЯСИА, ссылаясь на Якутское УГМС.

Экстремально высокие снегозапасы (более 200 %) сохраняются у Якутска, в Нерюнгринском районе, местами на территории Усть-Алданского и Кобяйского районов, в нижнем течении реки Анабар.

На остальной территории — в пределах и меньше средних многолетних значений. В бассейне Индигирки в пределах Момского района зафиксирован экстремально низкий запас воды в снеге.