Экстремальную погоду прогнозируют в Якутии

По прогнозу Гидрометцентра России, в столице республики на этой неделе будет стоять теплая солнечная погода с переменной облачностью. К концу недели температура воздуха поднимется до +31 градусов, передает ЯСИА.

Как сообщают синоптики, в понедельник и вторник в Якутске ожидается теплая облачная погода с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит +25 и +27 градусов, а ночью опуститься до +11 и +13. Ветер юго-восточный, 3-4 метра в секунду.

Со среды температура воздуха начнет подниматься и к пятнице покажет отметку +31 градус. В эти дни будет стоять солнечная погода с переменной облачностью. С востока будет дуть несильный ветер со скоростью 1-2 метров в секунду.

В будние дни, по прогнозам синоптиков, в столице республики осадков не ожидается.