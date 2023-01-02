02.01.2023
11:58
575
Общество
Экстремально отметили Новый год туристы в Оймяконе
Экстремально отметили Новый год туристы в Оймяконе. В честь праздника они окунулись в прорубь в 50-градусный мороз.
Село Оймякон, считается одним из наиболее холодных мест на планете, где проживает постоянное население. По информации Гидрометцентра России, в эти дни в ночные часы температура воздуха опускается до минус 52 градусов.
В середине декабря сообщалось, что на аэрологической станции «Оймякон» термометр показал минус 60 градусов. Такие низкие температуры воздуха уже десять лет не фиксировались в Оймяконском районе, да и в республике в целом. Из небольшой избушки любители экстремальных купаний в плавках и купальниках бегут по ковровой дорожке прямо в прорубь.
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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