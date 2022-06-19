19.06.2022
15:50
526
Экономика
Экстремальная жара убила тысячи голов скота
Аномальная жара и влажность стали причиной недавней гибели по меньшей мере 2 тыс. голов крупного рогатого скота в американском штате Канзас, сообщает Reuters.
По словам представителя Ассоциации животноводства Канзаса Скарлетт Хейгинс, животные не смогли справиться с терморегуляцией из-за резкого повышения температуры влажности, а также отсутствия ветра.
Массовая гибель коров усугубила положение животноводческой отрасли США: фермеры уже сократили поголовье из-за засухи и повышения затрат на корма.
Канзас находится в центральной части США и является третьим по величине штатом по содержанию крупного рогатого скота после Техаса и Небраски.
Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй
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