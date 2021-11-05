Экстремальная переправа в Якутии

Ежегодно в межсезонье, осенью и весной наступает время экстрима на реке Лена. Только тот кому очень надо решается на такой небезопасный путь. Смотрим видео View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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