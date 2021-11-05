05.11.2021
20:46
178
Якутск
Экстремальная переправа в Якутии
Ежегодно в межсезонье, осенью и весной наступает время экстрима на реке Лена. Только тот кому очень надо решается на такой небезопасный путь. Смотрим видео
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.11.2021
0
05.11.2021
177
05.11.2021
157
05.11.2021
149
05.11.2021
595
05.11.2021
409
05.11.2021
244
05.11.2021
155
05.11.2021
568
05.11.2021
320
05.11.2021
412
05.11.2021
309
05.11.2021
1325
05.11.2021
481
05.11.2021
237
05.11.2021
240
05.11.2021
503
05.11.2021
1058
05.11.2021
336
05.11.2021
268
05.11.2021
1108
05.11.2021
267
05.11.2021
633
05.11.2021
869
05.11.2021
338
05.11.2021
503
05.11.2021
973
04.11.2021
1131
04.11.2021
244
04.11.2021
217
04.11.2021
358
04.11.2021
1273
04.11.2021
1307
04.11.2021
697
04.11.2021
3196
04.11.2021
780
04.11.2021
506
04.11.2021
395
04.11.2021
1049
04.11.2021
310
04.11.2021
1161
04.11.2021
349
04.11.2021
1762
04.11.2021
292
04.11.2021
698
04.11.2021
361
04.11.2021
362
04.11.2021
349
04.11.2021
931
04.11.2021
246
04.11.2021
243
04.11.2021
1367
04.11.2021
443
04.11.2021
241
04.11.2021
314
04.11.2021
448
04.11.2021
283
04.11.2021
931
04.11.2021
920
ТОП НОВОСТИ
02.11.2021
11461
01.11.2021
4632
03.11.2021
4455
01.11.2021
4113