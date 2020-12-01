01.12.2020
23:30
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Праздники

Экстремальная елка в Тикси

1 декабря — это день, когда зажигаются новогодние елки в городах и селах Якутии, в рамках акции «Зима начинается с Якутии».

Сегодня в редакцию прислали видео зажжения новогодней ели в Тикси во время метели. Но новогодние символы — Крыска и Бычок, а также два Деда Мороза со своими Снегурочками — не сдаются. Смотрите видео

Источник: SAKHALIFE.RU
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