Экстремальная елка в Тикси

1 декабря — это день, когда зажигаются новогодние елки в городах и селах Якутии, в рамках акции «Зима начинается с Якутии».

Сегодня в редакцию прислали видео зажжения новогодней ели в Тикси во время метели. Но новогодние символы — Крыска и Бычок, а также два Деда Мороза со своими Снегурочками — не сдаются. Смотрите видео