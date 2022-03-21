Экстремальная арктическая команда РГО Экспо первой в мире добралась на стоковых автомобилях до мыса Пакса в Якутии!

13 марта 2022 года экстремальная команда автопутешественников во главе с известным российским путешественником Богданом БУЛЫЧЕВЫМ установила новый мировой рекорд, добравшись своим ходом на абсолютно стоковых автомобилях до самой северной континентальной точки Якутии — мыс Пакса.

Команда РГО Экспо стартовала из Якутска 5 марта, маршрут экспедиции проходил по самому северному улусу Республики Саха вдоль реки Анабар.

Руководитель экспедиции, полярный исследователь, путешественник, организатор экспедиций и тревел-проектов «РГО Экспо», член РГО и «Ассоциации полярников» Богдан Булычёв отметил, что самая сложная дорога была от полярной станции Анабар до мыса Пакса, самой северной точки Дальнего Востока и Якутии:

— Команда отработала все слаженно. Погода была переменчивая: часть маршрута светило солнце, часть маршрута была пурга с метелью, и было так называемое молоко, когда все сливается (небо со снежным покрытием), ты едешь как в густом тумане, как в молоке, ничего не видно. Поэтому часть маршрута была пройдена легко, часть маршрута была пройдена сложно, последние 60 км по острову проходились особо тяжело, — пояснил он. — Пол ночи мы ехали, пока не выбились из сил, легли спать прямо в палатках, на возвышенности. Всю ночь светило северное сияние. Проснувшись рано, мы встретили рассвет, попивая из термосов бодрящий ароматный кофе MacCoffee, и затем за 2 часа проехали оставшийся маршрут до мыса Пакса.

— Данный маршрут разрабатывался уже давно, и все, что мы проработали на «большой земле» легко реализовалось нашей командой в сложных условиях Арктики. — Добавляет известный арктический путешественник и неоднократный мировой рекордсмен Александр ЕЛИКОВ.

По словам команды, мыс Пакса — уникальное и безумно красивое место, мыс выходит вперед как большой мощный корабль, разрезая собой Северный Ледовитый океан и море Лаптевых. И что самое интересное, море вокруг мыса никогда не замерзает, оно заторошено торосами, а чуть дальше по горизонту открытая вода.

В этот раз участники команды для своей экспедиции выбрали 2 абсолютно стоковых новых внедороджника Toyota Land Cruiser 300 без каких-либо доработок. Более того, по дороге в Оленёк, у автомобиля первого экипажа случилось ЧП — тяжелое оборудование в загруженном багажнике разбило изнутри заднее окно автомобиля, которое, естественно, невозможно заменить в столь отдаленном регионе нашей страны. Как показывает практика, ничто не может заставить нашу команду повернуть назад, участники не растерялись и вместо окна примотали скотчем картонную коробку. Это спасло положение, и отчаянная команда достигла своей цели. Это еще раз доказывает, что для Арктической команды №1 нет недостижимых целей.

Путешественники-экстремалы не только сами добрались до мыса Пакса, но и сейчас ведут переговоры об организации подобных туров для китайских туристов:

— Мы теперь открыли это место для туристов, для экстремальных путешественников и уверены, что скоро эта точка станет очередным местом притяжения, в числе интересных, красивых мест России, Якутии и Дальнего Востока и будет привлекать сюда туристов не только из России, но и наших друзей из Китая. Потому что уже сейчас, еще даже не вернувшись на большую землю, один из крупных туроператоров вышел на нашу команду с просьбой организовать для них подобные туры на север, и сейчас мы ведем переговоры с китайскими партнерами по проведению уникальных эксклюзивных туров в Арктику нашей командой, — поделился Богдан.

Также в данной экспедиции произошла ротация между участниками для повышения уровня квалификации, каждого из них. Так Богдан Булычёв весь путь прошел за рулём первой машиной, а его штурман Евгений ШАТАЛОВ поменялся местами с пилотом 2 экипажа Александром Еликовым.

В рамках проекта команда также посетила 2 полярные метеостанции, заброшенный порт Нордвик, а также один из самых холодных населенных пунктов в Северном полушарии Оленёк. В разное время через эти места проходили маршруты полярных мореплавателей.

Для установления рекорда были использованы стандартные зимние шипованные шины Nokian Hakkapeliitta и Nokian LT3 для того, чтобы можно было легко передвигаться по льду, а также подниматься на мыс высотой 50 м, который команде пришлось штурмовать по снежно-ледовому покрытию. Экипированы участники в норвежский бренд Bergans — технологическую арктическую экипировка, надежно сохраняющую тепло и защищающую от сильного арктического ветра.

Напомним, что проект приурочен к 100-летию образования Якутской АССР, и проходит при поддержке главы Республики НИКОЛАЕВА Айсена Сергеевича.

В ходе экспедиции команда снимает многосерийный видеодневник о русском Севере и русской Арктики, который по завершению проекта можно будет посмотреть на YouTube-канале «Про путешествия» .

Команда:

Богдан Булычёв (Ярославль): организатор и руководитель экспедиции, пилот 1 экипажа, амбассадор Toyota, KYB, известный российский путешественник и исследователь;

Александр Еликов (Тверь): пилот 2 экипажа, самый опытный арктический путешественник, неоднократный обладатель нескольких мировых рекордов;

Евгений Шаталов (Челябинск): штурман 1 экипажа, известный российский путешественник, один из основоположников off-road движения, член Русского географического общества;

Олег Харченко (Москва): штурман второго экипажа, чемпион России по трофи-рейдам;

Александр Коваль (Ярославль): экстремальный автомобильный фотограф;

Антон Голиков (Ярославль): экстремальный видеооператор.

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«РГО Экспо» является центром поддержки и развития экспедиционной деятельности и туристической привлекательности регионов. За последние пять лет центр организовал 20 экспедиций, среди которых путешествие длиной более 40 тыс. км на внедорожнике через 14 стран Европы и Азии, экспедиция до Северного полюса на велосипеде и экспедиция по льду Северного Ледовитого океана до Новосибирских островов.

За время существования экспедиционного центра «РГО Экспо» с 2015 года было совершено более 15 крупных международных и российских экспедиций с суммарным охватом более 350 млн человек Команда «РГО Экспо» и ее руководитель Богдан Булычёв стали узнаваемыми практически на всех континентах мира.