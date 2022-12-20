20.12.2022
13:06
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Общество

Экстремал не только окунулся в прорубь в минус 50, но и…

Экстремал Олег Резанов окунулся не только в прорубь в Якутске в -50 градусов, но и при этом он бросил довольно странный вызов Анатолию Аронову.

Анатолий Борисович Аронов  — общественный деятель и бизнесмен, входит в «Книгу Рекордов Гиннесса», как человек, создавший больше всего компаний в России.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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