Экстремал не только окунулся в прорубь в минус 50, но и…

Экстремал Олег Резанов окунулся не только в прорубь в Якутске в -50 градусов, но и при этом он бросил довольно странный вызов Анатолию Аронову.

Анатолий Борисович Аронов — общественный деятель и бизнесмен, входит в «Книгу Рекордов Гиннесса», как человек, создавший больше всего компаний в России.