Экстремал из Калининграда: Попасть в Оймякон, где минус 60 — мечта!

⚡️ И снова у нас в Якутске экстремал Олег Резанов. Напомним, в 2020 году он приезжал сюда, чтобы проверить себя на прочность. 14 февраля, в День всех влюбленных, мужчина на глазах у многочисленной публики пролежал под снегом в ледяной «валентинке» почти 13 минут. Из одежды на нем были только шорты. В тот день столбик термометра опустился до минус 35 градусов. Сейчас у нас почти 50-градусные морозы🥶, но Резанову вполне себе комфортно. Он передаёт всем пламенный привет!

Олег РЕЗАНОВ:

— Я специально подгадывал, чтобы посетить Якутск в 50-градусные морозы, но в прошлый раз столбик термометра опустился лишь до 35 градусов по Цельсию. В этот раз повезло, но я очень хочу попасть в Оймякон, где сейчас -60 и ниже. Мечта! Правда, с трансфером все довольно сложно, они у вас по республике весьма и весьма дорогие. Очень надеюсь, что меня возьмет кто-нибудь, кому по пути в Оймяконский улус — я оплачу бензин и буду интересным собеседником в дороге. Хоть завтра бы с утра уехал! Меня там ждет Чысхаан. Это будет классная встреча двух повелителей Холода — сказочного и реального.