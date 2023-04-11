11.04.2023
20:49
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Эзотерика

Экстрасенс Мария Сырдык: Сбылось еще одно предсказание…

Экстрасенс Мария Сырдык в своем тгк «Сырдык Күүс» комментирует извержение вулкана на Камчатке, напоминая о своем предсказании: Большой вулкан просыпается, столб дыма и пепла выбрасывается в атмосферу. Дожди черного цвета из пепла и с пеплом. Жаль природу.

Фото: тгк Сырдык Куус
Источник: тгк Сырдык Куус

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