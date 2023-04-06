Экстрасенс Мария Сырдык: Как-то я говорила о новой валюте…

Якутская экстрасенс Мария Сырдык утверждает, что исполняются ее «международные» предсказания по поводу новой валюты, курса доллара и экспансии Китая. тгк Канал «Сырдык Күүс»

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