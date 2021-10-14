Экстра-ставки от республиканского АЭБ

Почему флагманский вклад в АЭБ называется «Экстра»? Все просто: по нему действуют настоящие экстра-ставки, ведь он действительно даёт возможность эффективно вкладывать и получать прибыль.

На этой неделе в республиканском Алмазэргиэнбанке произошло новое повышение ставок по всей линейке депозитов. В АЭБ каждый может подобрать вклад под себя с разными условиями: с возможностью снятия денег в любой момент, открытием в разных валютах и под высокий процент. Часть депозитов банка можно открывать без посещения офиса, в приложении «АЭБ Онлайн».

По «Экстра» вкладу в рублях с октября установлена повышенная ставка 7,50% годовых для всех. Эту максимальную доходность можно получить при открытии депозита на срок 367 дней. При размещении сбережений на срок полгода действует ставка 7,25%, а для тех, кто хочет получить высокую доходность быстро, появилась возможность оформиться на короткий срок – 3 месяца – со ставкой 6,9%.

Уже сегодня вы можете заставить работать деньги на вас с экстра-ставками от АЭБ. Открыть депозит «Экстра» можно от 5​ 000 рублей. Вклад с правом пополнения, максимальная сумма не ограничена, капитализация не предусмотрена, выплата процентов в конце срока.

Все вклады Алмазэргиэнбанка застрахованы в размере 100% суммы размещенных средств, но не более 1,4 млн. рублей.

Подробные условия – на https://www.albank.ru/ru/deposits/ .

Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22.