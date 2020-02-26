26.02.2020
17:15
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Красота & Здоровье

Экспресс-розыгрыш от компании «Камелек»

Компания «Камелек» проведет экспресс-розыгрыш в Instagram. Эту вазу для коктейля можно будет выиграть в эту пятницу, 28 февраля.

Правила участия в розыгрыше:
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Розыгрыш состоится на рандомайзере @lizaonair 📝

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Впереди еще больше классных розыгрышей, игр и конкурсов!

Фото: Компания "Камелек"
Источник: Компания "Камелек". На правах рекламы
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