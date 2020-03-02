Экспозиция Якутии – в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке!

Ирина Алексеева с Колхасом

Экспозиция Якутии, представленная в легендарном музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, впечатляет посетителей со всего мира.

В знаменитом музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке на Манхэттене в конце февраля открылась выставка Countryside, The Future – «Сельская местность: будущее», в рамках которой представлена экспозиция Якутии. Выставка, собирающая посетителей со всего мира, будет работать целых полгода.

Выставка изучает радикальные изменения необитаемых территориях Земли, которые занимают 98% всей планеты. Рем Колхас — обладатель Притцкеровской премии и «Золотого льва» Венецианской биеннале. В Москве он создал здание музея современного искусства «Гараж». Экспозиция старается ответить, каким будет будущее этих территорий, как будет меняться ландшафт местности, какой будет архитектура за пределами крупных городов и как на эти земли будет влиять миграция.

Подготовкой выставки занимались специалисты AMO – исследовательское подразделение известного архитектора Рема Колхаса ОМА (Office for Metropolitan Architecture) и студенты Высшей школы дизайна в Гарварде, где преподает Колхас.

Ирина Алексеева, руководитель Управления архитектуры и градостроительства при главе РС (Я), главный архитектор Республики

– Три года назад, на меня вышли московские коллеги-архитектора, имеющие контакты с бюро OMA с просьбой помочь в поиске материалов о Якутии. Так, мы познакомились с Жанной Быстрых, которую коллеги называют «правой рукой Рема Колхаса». Она давно работает в Амстердаме и осуществляет взаимодействие OMA с Россией. Так, в 2017 году она привезла троих студентов из Гарвардской школы дизайна, и мы помогли им познакомиться с коллегами, занимающимися изучением мерзлоты. Кроме того, у гостей большой интерес вызвал феномен якутского кино и они были очень впечатлены, что в Якутии так много творческих людей. Например, при посещении комплекса «Чочур Муран» и знакомстве с Германом Арбугаевым, мы рассказали о том, что его дочь известный в мире фото-художник. По итогам первой поездки в Якутии, Рем Колхас был впечатлён материалами и уже тогда решил, что на выставке будут представлены не только тематические материалы, но также будут экспонироваться работы Жени Арбугаевой и кадры якутского кино. Мне посчастливилось побывать на открытии выставки, которая была представлена по итогам колоссальной пятилетней работы и лично познакомиться с Ремом Колхасом. В огромном пространстве музей Гуггенхайма под Якутию выделено 3 экспозиции. Первая посвящена исследованиям и проблемам сохранения вечной мерзлоты. Второй раздел – о том, как сейчас происходят в изменения в ландшафте. В секции показывают научный фильм, графики, диаграммы изменения – всеми материалами поделился Институт мерзлотоведения и Лаборатория музея мамонта. В третьем разделе представлены серии фотографий “Тикси” Евгении Арбугаевой, отрывки из якутских фильмов.

Евгения Арбугаева, Ирина Алексеева, Жанна Быстрых



Жанна Быстрых, директор офиса АМО, куратор проекта выставки

Определенно экспозиция о Якутии вызывают большой интерес у посетилей выставки. Идеи, исходящие из Якутии, – новая энергия для всего мира. Несмотря на то что это ваша региональная тема, она затрагивает весь мир. Когда мы начали работать над экспозицией вечной мерзлоты, на нас с коллаборацией вышли все специалисты из сферы науки, нам помогали ученые из Германии, Аляски, Америки и Канады. Наконец-то вечная мерзлота стала частью общественного проекта. Все помогали с большим энтузиазмом. Всего неделя прошла с открытия выставки – а к нам уже поступает огромное количество вопросов от мировых СМИ именно о вечной мерзлоте.

Мы благодарим всех, кто с энтузиазмом сотрудничал с нами из Якутии: архитекторов, дизайнеров и научных работников. Огромная благодарность главному архитектору республики Ирине Алексеевой, Институту Мерзлотоведения, Лаборатории музея мамонта и Якутскому государственному объединенному музею истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Мы были несколько раз в Якутске со студентами Гарварда и с сотрудниками офиса АМО и очень тепло и близко поработали со всеми!

Нелли Кондакова, заведующая отделом природы Якутского государственного объединённого музея истории и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского:

— Около двух лет назад к нам обратился сотрудник Голландского бюро ОМА Александр Зиновьев с предложением о сотрудничестве. Их интересовала наша экспозиция о вечной мерзлоте. Признаться, мы были удивлены таким интересом, хотя вечная мерзлота имеет большое влияние на формирование, изменение и постоянство ландшафта. В связи с общемировой тенденцией потепления климата вечная мерзлота становится одним из предопределяющих факторов для прогнозирования изменений. Мы долго переписывались и договорились о выставке.

Тема «Сельская местность: будущее» очень интересна, своевременна. Такая выставка могла стать источником вдохновения и философского осмысления. Вопрос вывоза музейных предметов мы отменили сразу, потому что это долго, дорого и у России с США сложные отношения в области перемещения культурных ценностей. Потом было принято решение о передаче Музею современного искусства Гуггенхайма копий макетов образования аласов, изготовленных сотрудниками Якутского музея им.Ярославского: Бочкаревым В.В., Поповым И.И., Находкиным Н.И. Мы очень рады, что идеи и инсталляции нашей экспозиции были использованы в таком большом международном проекте.

Сардана Саввина, продюсер ГНК «Сахафильм»:

— Специалисты ОМА и студенты Гарвардского университета вышли на нас через главного архитектора республики Ирину Алексееву. Мы сняли по их просьбе видео-материалы. Отправили нарезку из фильма «Надо мною солнце не садится», которую они используют для выставки Countryside в секции об Арктике. Нарезка достаточно большая. Туда вошли кадры из фильма, в частности виды побережья Булунского улуса. Сверху записана музыка и песня Моисей Кобякова — «Дьоллоох эбиппин». Выбор пал на этот фильм, потому что их больше интересовали ландшафты, а именно в этом фильме очень хорошо представлен ланшафт арктического побережья нашей республики.

Розалия Иванова, научный сотрудник лаборатории криогенных ландшафтов, заведующая Музеем истории изучения вечной мерзлоты:

— В ноябре 2017 года мы, сотрудники Музея мамонта НИИПЭС СВФУ и Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, встретились с группой студентов Гарвардского университета в Якутске. Гости ознакомились с вечной мерзлотой, им была показана подземная лаборатория, криохранилище, музей института. Сейчас на стендах в музее Гуггенхайма подробно описывается, что изучением вечной мерзлоты занимается Институт мерзлотоведения в Якутске, в экспозицию вошли фотографии, предоставленные заместителем директора по науке, к.г.н. А.Н. Федоровым, на которых изображены проявления мерзлотных процессов в Центральной Якутии — «аласы», «быллары», которыми сопровождаются процессы таяния многолетней мерзлоты.

Большая доля экспозиции отведена теме «Наука и политика». В 2018 году также по просьбе группы ученый-секретарь Института мерзлотоведения СО РАН О.И. Алексеева направила организаторам выставки множество фотографий о международном сотрудничестве института. В частности, упомянули информацию о Второй международной конференции по мерзлотоведению, проведенной в Якутске летом 1973 г. Это было первое очень крупное научное мероприятие, когда наш провинциальный городок посетили более 400 участников из 16 зарубежных стран. Также упоминается о том, что в Республике Саха принят «Закон о сохранении вечной мерзлоты», разработанный коллективом ученых-мерзлотоведов и местных политиков.