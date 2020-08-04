Экспозиции школьных музеев Якутии признаны лучшими в ДФО

Подвели итоги федерального этапа всероссийского конкурса партии «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны». Конкурс состоялся в рамках партийного проекта «Историческая память» и приурочен к 75-летию Победы. В конкурсе принимали участие музеи, комнаты, уголки краеведческого и военно-исторического профиля в общеобразовательных организациях, имеющие в своем составе экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее, на региональном этапе этого конкурса в Республике Саха (Якутия) определили обладателей трёх мест в двух номинациях. На конкурс поступило 20 заявок от школьных музеев со всей республики. Экспертная комиссия отобрала работы, чьи экспозиции о боевой славе и трудовом подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны были представлены лучше и шире.

«Очень радует, что в конкурсе свои работы прислали много ранее нам неизвестных музеев. С каждым годом география участников все ширится. Были работы практически со всех улусов республики. Все работы мы передадим в Национальный архив Якутии. В нем специально для конкурсантов создана отдельная база данных. Школьные музеи проделали значительную работу в исследовании истории родного края», — отметила Саргылана Неустроева.

В номинации «Лучший городской школьный музей (комната/уголок) памяти Великой Отечественной войны» места распределились следующим образом:

I место — школьный музей «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Якутск;

II место — музей МБОУ «Антоновская СОШ имени Героя Советского Союза Н.Н.Чусовского» Нюрбинского улуса;

III место — музей МБОУ «Вилюйская СОШ №1 имени Г.И.Чиряева» Вилюйского улуса.

В номинации «Лучший сельский школьный музей (комната/уголок) памяти Великой Отечественной войны» победителями признаны:

I место — музей МБОУ «Сыланская СОШ им. Г.П. Башарина «Краеведческий музей земледелия им. Е.Д. Макарова» Чурапчинского улуса;

II место — историко-краеведческий музей МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ» Ленского улуса;

III место — историко-этнографический музей Абыйской СОШ им. А.Е.Слепцова Абыйского улуса.

Музеям, занявшим первые места, предстояло участвовать на федеральном этапе.

30 июля определились призовые места Всероссийского конкурса партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны».

И уже на России среди Дальневосточного Федерального округа места определились следующим образом:

Номинация «Городской музей»:

2 место (27,6 баллов) – Республика Саха (Якутия) – «Школьный музей» «История школы МОБУ СОШ №26» МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26 (с углубленным изучением отдельных предметов)» городского округа «город Якутск»

Номинация «Сельский музей»:

2 место (26 баллов) – Республика Саха (Якутия) – «Краеведческий музей земледелия имени Е. Д. Макарова» МБОУ «Сыланская СОШ имени Г. П. Башарина» с. Усунь Кюель Республики Саха (Якутия)

Поздравляем наших со вторым местом!!!

Награждение призёров запланировано на сентябрь 2020 года.