Экспорт из Якутии в Китай увеличился в 3,6 раз

Владимир Путин: Товарооборот между Россией и Китаем превысил допандемийные показатели

На ежегодной большой пресс-конференции Президент страны Владимир Путин заявил, что Китай является главным торговым партнером России. Товарооборот между Россией и Китаем не только восстановился, но и превысил допандемийные показатели. При этом сотрудничество ведется в разных сферах.

В результате реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке регионы федерального округа занимают весомую долю в структуре экспорта в Китай.

Китай занимает 2 место по объему экспорта из Республики Саха (Якутия). По информации министра внешних связей и делам народов региона Гаврила Кириллина, по итогам 9 месяцев 2021 года объем экспорта в Китай составил 927,4 млн. долл. США. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года экспорт в Китай увеличился в 3,6 раза. В структуре экспорта преобладает каменный уголь и твердое топливо из него. В целях содействия выходу несырьевой продукции якутских экспортеров на китайский рынок, привлечения китайских инвестиций в кооперационные проекты якутских предпринимателей подписано соглашение между Правительством Республики Саха (Якутия) и Российской торговой компанией в Китае.

В декабре этого года на открытии серии мероприятий по торгово-экономическому сотрудничеству между регионами Дальнего Востока России и провинцией Хэйлунцзян подписан Меморандум о намерениях сотрудничества в энергетической и горнорудной областях между Управлением коммерции провинции Хэйлунцзян, Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».